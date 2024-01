Máte v ruce blahopřání k narozeninám nebo kartičku, které chcete přiložit k pugétu květin, ale nevíte co napsat? Nechejte se inspirovat originálními texty. Některá přání k narozeninám se hodí třeba pro manželku, jiná zas pobaví nejelpší přátele.

Originální přání k narozeninám? Žádný problém!

Přání k narozeninám určitě nevyšla z módy. Pro přátele, rodinu i kolegy v práci si nachystejte něco speciálního. Zajímavé přání rozhodně potěší víc než holá věta s přáním všeho nejlepšího na Facebooku nebo v SMS.

Přání můžete rozhodně vyrobit a není to těžké. Podle návodu šikovné autroky tohoto příspěvku to zvládne opravdu každý. Podívejte, takhle dělají přáníčka na YouTube kanálu DIY by KreativniTechniky.

Padesát textů originálních blahopřání

Píšete všem to stejné nebo se snažíte být originální a ne vždy se daří? Narozeninová přání nemusejí být jen gratulací k dovršení určitého věku či povinšování zdraví, štěstí a lásky. Co napsat do blahopřání? Zkuste třeba tohle.

Sice jsi blázen, ale jsi můj blázen a na to jediném skutečně záleží. Krásné narozeniny!



Skoč do další dekády pohlavě! Ty v tom přece umíš plavat! Držím palce a všechno nejlepší!



Jsem rád, že jsem součástí tvého života a že s tebou mohu oslavit tento výjimečný den! Všechno nejlepší!



Všechno nejlepší k narozeninám člověku, bez kterého si nedokážu představit svůj život. Jsem za tebe tak vděčná a miluju všechny tvoje nedostatky stejně jako přednosti.



Nevím, čím jsem si zasloužila mít v životě tak úžasného chlapa. Asi jsem byla v minulém životě strašně hodná. Přeji ti ty nejšťastnější narozeniny



Všechno nejlepší k narozeninám! Děkuji za neuvěřitelné zážitky, už se nemůžu se dočkat, až jich s tebou letos zažijeme víc.



Nejde o roky v tvém životě, ale o život v tvých letech. A my teda budeme mít nač vzpomínat!



Jaký krásný den na oslavu muže, kterým ses stal. Jsem na tebe pyšná a přeji ti všechno nejlepší k narozeninám.

Jsem tak šťastná, že se naše cesty zkřížily! Přeji ti všechno nejlepší k narozeninám!



A výhrecem se stává pan ......! Gratulujeme k získání další svíčky na dortu! Krásné narozeniny



Jasně, že je to den jako každý jiný, ale důvod k oslavě se nesmí propást! Pojď, napíšem si i seznam jmenin! Všechno nejlepší



S přibývajícím věkem prý člověk čím dál více zapomíná. Tak zapomeň na minulost a žij dnešní den naplno. Oslavuj jako by ti bylo osmnáct!



Opravdový přítel rozumí vaší minulosti, věří ve vaši budoucnost a přijímá vás takového, jaký jste v každé chvíli života. Děkuji ti, že jsi takovým přítelem. Všechno nejlepší k narozeninám.



Přeji ti, aby tvé narozeniny byly jiskrou, která v dalším roce rozhoří ohňostroj příležitostí a dobrodružství. Buď odvážná, buď silná, buď svá!



Přeji ti, aby byl tento den začátkem nejlepšího roku tvého života. Všechno nejlepší!



Všechno nejlepší k narozeninám! Přeji ti, aby tvůj život byl plný překvapení, nevšedních dobrodružství a radosti ze života. Jsi jedinečná a zasloužíš si oslavit svůj den naplno!



Štěstí v životě, život ve zdraví, zdraví v pořádku, pořádek v hlavě a hlavu v oblacích! Krásné narozeniny!



K narozeninám ti přeji, aby ti každý rok přinesl víc důvodů k smíchu, více příležitostí ke snění a spoustu času na mě, lásko!



Člověk ví, že se stává starým tehdy, když jediná věc, kterou si přeje k narozeninám je, aby mu nikdo nepřipomínal, že je má. Vše nejlepší k narozeninám!



Přeji ti vše nejlepší. Znamenáš pro mě víc než tabulka čokolády. Myslím, že mi rozumíš. Je to vážné!



Přeji ti, aby tvé narozeniny byly jako výlet do dobrodružného světa, plného vzrušení a nových objevů. Ať tě provází štěstí a všechny tvé cesty jsou plné úspěchů



Dnes bys to měl rozpálit, jako svíčky na svém narozeninovém dortu! Hasičák jsem dal ke vchodovým dveřím, exity jsou označené.



S narozeninami je to jako s golfem. Když se člověk vykašle na počítání, je to větší zábava. O handicapech nás dvou se raši bavit nebudeme.



Možná jsi pravěký kousek, ale aspoň jsi zatím nevymřel. V muzeu už jsem rezervoval vitrínu pro nás nás oba.

Hasičům už jsem dal vědět, takže svíčky na narozeninovém dortu můžeme zapálit.



Nechť jsou tvé dnešní narozeniny v každém ohledu výjimečné, tak jako jsi výjimečný ty sám.



To, že stárneš, neznamená, že musíš dospět. Všechno nejlepší k narozeninám!



Nepodlehnout pokušení je způsob, jak zvýšit své relativní štěstí. Podlehnout pokušení je způsob, jak okamžitě zvýšit své štěstí. Tak měj hodně štěstí a užij si narozeniny.



Člověk ví, že se stává starým tehdy, když jediná věc, kterou si přeje k narozeninám je, aby mu nikdo nepřipomínal, že je má. Povznes se nad to příteli! Vše nejlepší k narozeninám!



Někteří lidé se prý s přibývajícím věkem stávají moudřejšími. Jiní se s věkem stávají bohatšími. Takže paráda! Teď jsi Einstein a ještě v balíku!



Všechno nejlepší k nachmeleninám, kamaráde!



Být mladý je privilegium. Být atraktivní je dar od rodičů. Být frajer? To jsi zase celý ty! Krásné narozeniny!



Varování: Nadměrné požívání alkoholu na tvé narozeninové oslavě může mít za následek Karaoke. Hodně štěstí, zdraví a lásky.



Máš narozeniny, a to je skvělé! Zase jsi o rok blíže svému snu stát se starým nerudným dědkem, který křičí na děti, aby si přestaly hrát pod tvými okny. Nebo… už?



Člověk by měl žít život s úsměvem na tváři a nikdo v tomto směru neudělá lepší práci než ty. Mockrát ti za to děkuji a k narozeninám jen to nejlepší!



Kvůli jedněm narozeninám člověk nezestárne. Nezestárne ani kvůli tuctu narozenin. A zhruba tady bych to raději ukončil. Skvěle si užij své narozeniny.



Všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Doufám, že stihneš ochutnat ten skvělý dort dřív, než to s tebou sekne.



Dnes se pořádně bav, protože takhle mladý už nikdy nebudeš. Dávej na sebe ale opravdu pozor, protože takhle starý jsi ještě nikdy nebyl. Všechno nejlepší k narozeninám.



Přeji ty nejkrásnější možné narozeniny! Jsi živoucím důkazem toho, že matka příroda alespoň někdy vyhrává nad otcem časem.



Nerad to říkám, ale nějak stárneš. I tak tě mám moc rád. Krásné narozeniny!



Sourozenci a narozeniny jsou dvě věci v životě, kterých se člověk nikdy nezbaví a ani je nezmění.

Velmi rádi člověku alespoň jednou za rok připomínají, kolik je mu let. Přeji ti k narozeninám všechno nej, brácho!



Mému nejméně otravnému sourozenci přeji krásně prožité narozeniny!



Zasloužíš si v životě jen to nejlepší. To je bezpochyby důvod, proč jsem součástí tvého života. Užij si svůj výjimečný den.



Na každého jednou dojde a dnes došlo i na tebe. Máš narozeniny, chlape! A tak ti přeji k těm tvým dnešním narozeninám jen to nejlepší!



Zatím se ti s tím projektem „Zůstat naživu“ daří dobře. Přeji ti k narozeninám mnoho štěstí, lásky a zdraví.



Vzhledem k tomu, že jsem starší, měl bych tě upozornit, že stáří přináší do života tři zásadní změny.

Tou první je problém s pamětí. Tou druhou… O čem jsem to mluvil? Klidně se pořádně odvaž, brzy stejně zapomeneš na všechy trapasy!



Ber to pozitivně. Více svíček znamená větší dort. Všechno nejlepší!



Máš narozeniny a před tebou je další rok pochybných životních rozhodnutí. Hurá, směju se ti už teď a všechno nejlepší!



Pokud tě to alespoň trochu utěší, pak bych ti rád připomněl, že i já mám nárok na seniorské slevy! Všechno nejlepší i průkazku můžeme jít vyřídit spolu!



Vědci zjistili, že narozeniny prospívají zdraví. Říkají, že čím víc narozenin máš, tím vyššího věku se dožiješ.

