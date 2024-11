Nakupování je pro někoho vášeň, pro jiného nutnost. Každopádně, stává se vám, že v obchodě necháte více korunek než byste očekávali? Jak se tomuto riziku vyhnout?

Průměrná česká rodina utratí za jídlo a drogérii zhruba 17 až 20 000 Kč měsíčně. A to není málo. Pravdou ale je, že ceny jsou vyšponované a člověk za obyčejnou věc, která kdysi stála „pár korun“ vysolí skoro stovku.

„To je třeba případ kečupu. Jdu do obchodu a koukám, že průměrná cena se pohybuje kolem šedesáti až sta korun. Když k tomu přihodím párky, chleba, mléko, máslo, vajíčka a toaletní papír, jsem skoro na pětistovce,“ zoufá si paní Dana, která měla ještě donedávna tendence kupovat věci do zásoby.

Autoři videa, The Minimalists, vás naučí, jak zbytečně nebudete utrácet peníze. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Vítr v pěnežence

„Dneska už jedu vyloženě po letácích a slevách. Je to zoufalé, ale jinak to nejde,“ přiznává sympatická brunetka, která obrací každou korunu. „Když si chci něco koupit pro sebe, skoro mám i výčitky svědomí, protože pak mi peníze mohou dost chybět,“ tvrdí maminka šestileté dcerky Leonky, která jakožto prvňák potřebovala na začátek školního roku spoustu věcí, což se odrazilo i na celkovém rozpočtu rodiny. Paní Dana se proto rozhodla změnit svůj přístup k věcem a vyzkoušet osvědčené pravidlo minimalistů 30/30. O co jde?

Doba na rozmyšlenou

„Toto pravidlo používám zejména u dražších věcí, které přesáhnou sedmset korun (což je právě pomyslných třicet dolarů),“ říká paní Dana a vysvětluje princip pravidla amerických minimalistů: „Když si vyhlídnu něco za tolik peněz, zkusím si dát 30 hodin na rozmyšlenou a zjišťuji, jestli danou položku opravdu nutně potřebuji, nebo šlo jen o impulzivní touhu, která by mi stejně nic zvláštního nepřinesla… Tímto způsobem jsem si kupovala chlebník. Díky časové pauze jsem si dokonale rozplánovala rozměry, ale i místo, kam ho dám. Nakonec jsem si pro něj dojela a ještě ráda za něj zaplatila. Nebyla to žádná „hurá akce“, ale promyšlený nákup. A to mě potěšilo.“

Stopka na týden nebo na měsíc?

Paní Dana přiznává, že další pravidlo minimalistů, že u dražších věcí v hodnotě nad 2400 Korun (tedy je v částce 100 dolarů) doba na rozmyšlenou stanovena do celých 30 dní.

„Samozřejmě tady jde o dražší položky, které se v rozpočtu projeví. Nicméně čekat měsíc, abych se přesvědčila, jestli danou věc potřebuju, je někdy riskantní. Mohou jí vyprodat nebo už nebude v kolekci. To se mi stalo bohužel se skříní, která byla v outletu. Tak dlouho jsem váhala, až jsem prováhala. Proto já osobně si místo třicet dní dávám na rozmyšlenou týden. A to je tak akorát!“

