Je docela jedno, jestli plánujete práci na zahrádce nebo třeba výlet s rodinou, do všech aktivit, které se mají odehrávat venku, může zasáhnout počasí. Možná také nevěříte meteorologům, že jejich předpovědi na sto procent vyjdou, a tak se můžete obrátit na přírodu. Stačí vám k tomu obyčejná šiška.

Určitě vám neuniklo, že se tvar šišek často mění. Jednou se jejich šupiny otevírají a šiška “tloustne”, jindy se znovu sevřou a vytvoří klasický pevný šiškový tvar. Čím to je?

Jsme schopni "poručit větru, dešti"? Podívejte se na video od TopTrendingCZ na youtube:

Za všechno může počasí

Jde o působení vlhkosti, která v přírodě rozhoduje prakticky o všech procesech a samozřejmě ovlivňuje i šišky. Ve chvíli, kdy se vzdušná vlhkost snižuje a šišky vysychají, otvírají se také jejich šupiny, aby uvolnily zralá semena. Ve chvílích s větší vlhkostí se naopak pevně svírají, protože mají za úkol ochránit budoucí generaci stromů před možnou plísní zaviněnou převlhčením a před dalšími nepříznivými vlivy. Již jen z tohoto krátkého popisu je tedy jasný princip fungování takové přírodní meteorologické mikrostanice.

Doneste si z lesa šišku

Chcete-li mít jistotu, jak se bude v následujících hodinách vyvíjet počasí, můžete si v lese sebrat docela obyčejnou borovicovou šišku, kterou je možné vzhledem k jejímu tvaru bezpečně postavit třeba na parapet. Víc nepotřebujete. Pak už stačí jen podívat se za okno a pozorovat její proměny. Pokud se začne zavírat, můžete si být jisti, že vlhkost vzduchu stoupá a pravděpodobnost, že přijde déšť, nebo alespoň přeháňka, je veliká. Opačné chování šišky pak naznačuje, že si můžete v klidu naplánovat výlet, venkovní sportování nebo práce na domě nebo na zahradě.

close info Shulevskyy Volodymyr / Shutterstock.com zoom_in Šišky různých tvarů a velikostí. Věděli jste, že umí předpovídat počasí?

Zvládnou to i pokojovky

K předpovědi počasí můžeme využívat také jiné přírodní materiály a hlavně rostliny. Jestliže máte například doma dnes již běžně pěstovanou a oblíbenou aloe vera, naučte se ji dobře pozorovat. Jakmile se na jejích listech začnou tvořit kapičky, můžete počítat se zvýšenou vlhkostí a stejně jako v předchozím případě tedy s možností deště. Ani to ale není ještě zdaleka všechno. Lidé, kteří žijí na vesnici a v menších městech a jsou tak v bližším kontaktu s přírodou, to jistě dobře vědí. Co nám tedy ještě prozradí, jaké bude počasí?

Máte v dosahu mraveniště?

Mraveniště sice v přírodě bohužel vídáme stále řidčeji, přesto se můžeme řídit i podle jejich chování. Ve dnech, kdy je podle jejich předpovědi počasí bezpečně teplé a bez srážek, vynášejí svoje kukly ven, aby se ohřály a “vyvětraly”. Protože se o své potomstvo bojí a pečují o něj opravdu pečlivě, do nejistých podmínek by kukly nikdy nevynesli. Stejně tak předpovídá hezký slunečný den velká ranní rosa nebo jemný vánek v chladnějším ránu.

Sledujte slepice

Mlhy stoupající z lesů, čistý vzduch, kdy je vidět doslova na míle daleko, večerní silný vítr – to všechno naopak značí, že přichází deštivé počasí. Zmiňovaní mravenci se raději venku vůbec neukazují, a pokud máte na dvorku slepice, můžete se řídit i podle jejich chování. Před deštěm přestanou hrabat, a když se jdou s prvními kapkami schovat pod střechu, můžete se těšit na jeho brzký konec. Jestli ale naopak uznají, že by se musely schovávat dlouho, budou se i v dešti procházet po dvoře nebo sedět v hloučku, jako by se nic nedělo.

Poradí i včely a vlaštovky

Včelaři vědí své. Jakmile začnou být jejich svěřenkyně nervózní, určitě přijde změna počasí, bude pravděpodobně pršet. Déšť můžeme čekat také ve chvíli, kdy se i za slunečného a zdánlivě stálého počasí začnou včely v podezřele velkém počtu vracet do úlu. V tu chvíli je na čase rozhlédnout se po obloze. S největší pravděpodobností na obzoru objevíte první mraky. A vlaštovky? Kdo by to neznal… Jakmile začnou létat podezřele nízko, běžte se raději rychle podívat, kam jste schovali deštník. Budete ho brzy potřebovat. Není ta příroda doslova geniální?