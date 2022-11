Pes žere trávu a slepice se schová? Takto předpovídali počasí naši předci

Před tím, než se šlo na předpověď počasí vědou a technikou, lidé používali nejen lidové pranostiky, ale také odhadovali počasí podle jevů v přírodě. Víte, podle čeho všeho se v minulosti předpovídalo počasí?

Vlaštovky létají nízko

O vlaštovkách se říká, že létají před deštěm nízko, ale nejsou to vlastně ony, které signalizují blížící se změnu počasí. Jde o hmyz. Díky změnám tlaku létá níž a vlaštovky za ním.

Podívejte se, co všechno se říká o změnách v přírodě a předpovědi počasí. Prý se pozná, zda bude pršet, přijde bouřka nebo naopak vysvitne sluníčko. Znáte lidové předpovědi počasí?

Předpověď počasí: Déšť

Jak poznáte, že přijde déšť nebo dokonce bouřka? Všimněte si, co se děje v přírodě a sami zjistěte, zda se lidové předpovědi mýlí či nikoli. O tom, proč vlaštovky létají nízko, už víme, zdali se však ani zbytek nemýlí, to jasné není.

V minulosti byly indikátorem příchozích srážek zvířata i rostliny. Všimli jste si, že se zavírají pampelišky, stáčejí vzhůru listy ostružníku nebo že se květy měsíčku, slézu a sedmikrásky uzavřely a sklánějí se k zemi? Pak by mělo pršet! To naznačují i ráno kuňkající žáby, včely vracející se brzy zpět, kopající husy a kachny, popelící se slepice či ptáci, kteří se schovávají v korunách stromů a pod přístřešky.

Blížící se nepříznivé počasí poznáte i podle ranních mlh, dřeva hořícího v krbu modrým nízkým plamenem, špatně stoupajícím kouřem z komína či potícími se kameny. To totiž souvisí se změnou tlaku, což může zapříčinit špatný tah komína. Také si můžete všimnout, že se ráno objeví červánky, v noci jsou hvězdy velmi jasné, anebo se kolem měsíce objeví kruh, kterému se říká malé halo.

Podle čeho v minulosti poznali blížící se bouřku?

Bouřku očekávejte při hromadném návratu včel do úlu, ale pozor, mohou být až agresivní! Krávy a býci funí a hůř se jim dýchá, psi žerou trávu, husy hledají vodu a kejhají a nad tím vším kohout bez ustání kokrhá! Toho si nelze nevšimnout.

Pěkné počasí nás čeká, když…

Příroda však ohlašuje i pěkné počasí, a to když včely vyletují daleko od úlu, ryby plavou nízko u hladiny a vlaštovky opět létají vysoko. Také pampelišky se znovu otevřou a listy ostružiníků se opět stočí dolů.