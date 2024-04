Staré dřevěné přepravky mohou být ještě skvěle využity pro vaši jarní výzdobu. Místo toho, abyste je nechali chátrat na půdě, je můžete proměnit v krásné a unikátní dekorace, které dodají vašemu domovu nebo zahradě ten správný jarní nádech. Zapojte svou kreativitu s fantazií a pusťte se do práce!

Chystáte na jarní úpravy interiéru či zahrady? Využijte staré přepravky, které v sobě skrývají stále velký potenciál! Pokud máte chuť experimentovat, můžete z nich vytvořit originální a jedinečné dekorace, které zaručeně navodí tu správnou jarní atmosféru. K tvoření můžete zapojit i vaše děti, které s pastelovými barvami jistě šetřit nebudou!

Vyrobte si z malé přepravky krásnou jarní dekoraci do vašeho domova podle jednoduchého video návodu na YouTube, na kanálu Glue Lala:

Kreativní barvení přepravek

Ať už použijete staré přepravky na cokoliv, ze všeho nejdříve je oživte jarními barvami. Můžete zvolit jednu barvu nebo klidně i několik. A jak přepravku pomalovat? To záleží jen na vás! Každé prkno můžete třeba namalovat jinou barvou a pak na ně nakreslit ještě kytičky či jiné vzory. Fantazii se meze nekladou, a proto do nich dejte své srdce i duši.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Starou přepravku oživíte nátěrem, který nechte dobře zaschnout.

Originální ozdoba interiéru

Pokud hledáte zajímavý způsob, jak si na jaře vyzdobit svůj domov, tak staré přepravky mohou posloužit jako originální podstavce pro vystavování dekorativních předmětů. Umístěte do nich či na ně svíčky, květiny ve váze nebo sušené plody a vytvořte si tak barevnou, a přitom přírodní dekoraci, která vám bude dělat radost každý den.

Jarní zahrádka

Pomalovanou přepravku můžete využít jako veselý květinový záhon s bylinkami nebo barevnými jarními květinami. Stačí přepravku vyložit fólií, nasypat do ní zeminu a zasadit rostliny. Jarní záhon v přepravce lze také snadno přenášet, a proto ho můžete mít kdekoliv, kde se vám to zrovna hodí a líbí. Co říkáte na levandulovou dekoraci na jídelním stole z Pinterestu?

Závěsné květinové aranžmá

Dalším skvělým způsobem, jak využít staré dřevěné přepravky, je vytvoření závěsného květinového aranžmá. Pověste přepravku na stěnu nebo ji zavěste za strop a umístěte do ní několik květináčů s tulipány, narcisy nebo petrklíči. Pak už si jen užívejte příjemnou atmosféru plnou květinové svěžesti.

Místo pro fotky

Pomocí starých dřevěných přepravek si můžete vytvořit i vlastní umělecké dílo. Položte si přepravku na podlahu a použijte ji jako velký rám pro několik malých fotografií. Obrázky s motivem jarní krajiny, květin nebo ptáků pak připevněte na přepravku pomocí hřebíků. Tím vytvoříte originální nástěnnou galerii, která rozveselí danou místnost.

