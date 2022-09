Která znamení zvěrokruhu se umí dokonale přetvařovat: Patříte mezi ně?

Ruku na srdce, kdo z vás se někdy v životě přetvařoval? Někdy se prostě druhé masce nevyhneme, nicméně existují znamení zvěrokruhu, která se umí přetvařovat dokonale a hlavně často. Která to jsou?

Váhy (23.9. – 23.10.)

Lidé, k.teří se narodili ve znamení Vah obsazují první místo v žebříčku nejdokonalejší přetvářky. Váhy dokáží být skutečně pokrytecké. Důvodem jejich přetvářky je to, že nechtějí být nikdy na nikoho nepříjemní nebo naopak krutě upřímní. Neumí si totiž poradit s reakcemi druhých, a tak raději lidem pochlebují a do očí jim lžou, jen aby je potěšili. Tím se však stávají pokrytci a problémy tím způsobují především sami sobě.

Beran (21.3. – 20.4.)

Ti, kdo se umí za zády druhých skrytě pošklebovat, jsou zrozenci v Beranu. Jsou to lidé, kteří se velmi rádi zajímají o ostatní, o jejich záležitosti a baví je drby. Rádi se vyptávají, přetvařují se, jen aby se dozvěděli informace o těch druhých.

Panna něco jiného říká, něco jiného si myslí. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. – 22.9.)

Zrozenci ve znamení Panny bývají velmi zvláštní, zejména v přátelských vztazích. Na jednu stranu dokáží být velmi příjemní a přátelští, ale často se stává, že se pěkně přetvařují. Je to dáno tím, že Panna je puntičkářská a musí být v mnoha ohledech po jejím. Toho chce dosáhnout za každou cenu, i kdyby si měla nasadit druhou masku. Zatímco se na vás usmívá, může jít o promyšlený tah, jak vás dostat tam, kam potřebuje.

Rak (22.6. – 22.7.)

Pokud jste se narodili ve znamení Raka, jistě víte, že i vy se dokážete dokonale přetvařovat. Sice nezaujímáte přední mísa v tomto žebříčku, ale i tak sem patříte. Raci jsou citliví, a tak se ve snaze, aby někomu neublížili, raději uchylují k přetvářce. Chvíli to zabírá, jenže se pak ocitnou v začarovaném kruhu pokrytectví a někdy neví, jak se z něho dostat ven.

Blíženci (22.5. – 21.6.)

Dalo by se předpokládat, že Blíženci budou mistry přetvářky, vzhledem k jejich rozpolcenosti, ale tak úplně jednoduché to není. Blíženci patří na konec našeho žebříčku, protože jejich přetvářka pramení z jejich náladovosti. Ta je dána právě tím, že se v nich neustále perou jejich dvě rozdílné osobnosti. Chvíli překypují skvělou náladou a dokáží být mile upřímní, chvíli se ponoří do chmurných pocitů a raději nasadí druhou masku a lžou lidem do očí. Ani sami v sobě se často nevyznají.

Zdroje: www.chedonna.it, www.lifee.cz