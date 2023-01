Největší primitivové podle znamení: Máte ho snad doma i vy?

Jak se říká, nejhorší je srážka s hlupákem. Některá znamení mají sklony chovat se primitivněji než jiná a konfrontace s nimi bývá nadlidský výkon. Nemají argumenty, a tak začnou rovnou útočit a urážet. Kterým znamením je tedy lepší raději se vyhnout, to se dozvíte v našem horoskopu.

Hádá se s vámi váš protějšek a jeho argumenty jsou tak nesmyslné, až vám nad tím zůstává rozum stát? Pak možná patří mezi ta znamení, která mají sklony primitivnímu chování a neumí se ovládat.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři nemají žádné vychování. Vůbec nevědí, jak se chovat v přítomnosti starších lidí a je dost často ostuda s nimi jít někam do společnosti. Restaurace je největší katastrofa, neumí totiž slušně jíst ani stolovat. Mlaskají, krkají, mluví s plnou pusou a když jim chutná, nestyděli by se ani vylízat talíř. A je jim jedno, jestli jsou u toho na rande v luxusní restauraci.

Ani jejich módní styl není nic, čím byste se chtěli chlubit. Když se jim ale snažíte říct, že se chovají a vypadají nevhodně, výrazně je rozčílíte. Nemají žádnou sebereflexi a vlastně ani neví, co tohle slovo znamená. Často se živí i tak, že se na někoho přisají a příživničí na něm. Nic totiž pořádně neumí a nemívají ani snahu se něco v životě naučit.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci se velmi rádi poslouchají. Vždy chtějí být středem pozornosti, chtějí mít hlavní slovo a chtějí být obdivováni. Bohužel jsou to ale často primitivové, kterým se každý za zády vysmívá. Mají většinou peníze, takže se na ně lepí falešní přátelé, kteří z nich jen chtějí vytěžit něco pro sebe. To ale Rak nikdy nepozná, mívá totiž sklony myslet si o sobě, že je dokonalost sama a každý s ním chce být kamarád.

Raci jsou navíc dost často arogantní a zlí, tudíž se jim snažte nesmát přímo do obličeje, i když je to občas těžké. Jejich moudra jsou legendární, nedávají totiž hlavu ani patu. Raci si rádi honí ego na slabších, protože na nikom jiném si to nemohou dovolit. Opravdu příliš moudrosti nepobrali a bohužel ani s šikovností to není lepší. Doma ho tedy nevyužijete ani k manuálním pracem. Tohle není nic pro vás!

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři občas bývají klasickými prototypy lidí bez práce a často také skleničkou v ruce. Vysedávají po barech a nonstopech, kde u stolu štamgastů tlačí svá moudra do hlavy stejně společensky unaveným kolegům u stolu. Ti jediní jsou schopny bláboly a nesmyly, které se řítí z hlavy Štíra akceptovat. Normální člověk by se mu totiž vysmál.

Štíři většinu času tráví tím, jak někoho zmást a jak získat co nejsnáze peníze, aniž by museli něco dělat. Podpora a dávky bývají začátek, pak ale přijde hazard. Bohužel si však Štír neumí říct dost a většinou skončí ve velké dluhové pasti, ze které neví jak ven.