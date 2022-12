6 nejhorších pedantů zvěrokruhu: Ze života vám udělají peklo horší než v armádě

Máte přísné rodiče nebo kolegy? Možná se narodili v jednom z následujících znamení zvěrokruhu. Tito lidé mají obrovskou dispciplínu a jsou k sobě neuvěřitelně tvrdí. To stejné však vyžadují od ostatních. O jaká znamení se jedná?

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Nemůžete být tak oddaní a odhodlaní jako Kozoroh, aniž byste měli hodně sebekontroly. Jedná se o nejdisciplinovanější znamení zvěrokruhu, jsou zaměření na cíle a plánují úplně všechno. Vědí, jak chtějí dosáhnout svých cílů, a chápou cenu úspěchu. Jejich znalosti jim pomáhají dodržet své plány a postupovat vpřed stálým tempem, i když cítí pokušení zabloudit. Stejnou disciplínu pak vyžadují od druhých, čímž si mohou znepřátelit všechny kolem sebe.

Přísnost lidí v Kozorohu bývá nesnesitelná. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři se snaží vstávat brzy, dobře jíst a pravidelně cvičit. Dodržování programu, který si určili, z nich dělá velmi disciplinované znamení. Pomáhá jim to zvýšit jejich vytrvalost, aby mohli dělat co nejlepší práci a dosahovat svých cílů. Navíc jsou neuvěřitelně chytří a kreativní. Pokud by tuto sebekontrolu neměli, natolik by se ponořili do svých vlastních myšlenek, že by ničeho nedosáhli. K ostatním pak jsou stejně tvrdí jako k sobě a nemají slitování.

Panna (23.8. - 22.9.)

O zrozencích v Panně se všeobecně ví, jak jsou pedantické a puntičkářské. Přemýšlejí často i o pokušení, které by je mohlo vykolejit, neustále si připomínají, že jedna chyba nestojí za promarnění veškerého jejich předchozího úsilí. A připomínají to i druhým, někdy to ostatní mohou brát jako vyhrožování. I když to Panna myslí s ostatními dobře, jejich puntičkářství se jiným příčí.

Býk (21.4. - 21.5.)

Lidé narození ve znamení Býka nesmějí na tomto seznamu chybět. Býk je svědomité znamení, kterému se daří dělat velké věci o samotě. Jsou tvrdohlaví vůči chybám. Mají tedy vytrvalost, nikdy se nevzdávají, ať už se rozhodnou pro cokoliv. Vychovávají tak i své děti a chtějí, aby takoví byli i jejich partneři, ale často s tímto přístupem tvrdě narazí.



