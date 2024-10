Ceny pohonných hmot stále rostou a mnohým lidem již přerostly přes hlavu. Dávejte pozor, víme, jak můžete natankovat za polovinu. Stát vám proplatí část nákladů, pokud splníte tyto podmínky, podívejte se.

Tankování se v posledních pár letech stalo velice nelevnou záležitostí. A ceny pohonných hmot bohužel stále rostou, i když jsou již takhle drahé. Kdo by si nechtěl od této finanční situace malinko odlehčit.

Existuje jeden fígl, díky kterému vám stát proplatí část nákladů. A není to vůbec složité. Je však potřeba mít na paměti určité podmínky, které byste měli dodržet. S tímto podrobným návodem to ale určitě zvládnete.

Příspěvek na tankování

Od státu můžete dostat příspěvek ve výši 3500 korun měsíčně. Je nabízen úřadem práce a může být nemalou finanční úlevou pro řidiče, kteří pravidelně dojíždějí za prací mimo svou obec. Pokud chcete tento příspěvek získat, musíte splňovat několik podmínek. První podmínkou je, že dojíždíte do práce, která je mimo vaši obec. Druhou podmínkou je, že musíte být registrováni na úřadu práce.

close info Profimedia zoom_in Stát vám může dát finanční příspěvek na benzín, pokud splníte tyto podmínky.

Třetí a klíčovou podmínkou je, že musíte být v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců, nebo že vám nebylo možné zprostředkovat práci v místě vašeho bydliště, kvůli zdravotním nebo jiným důvodům. Další důležitá věc je, že si o tento příspěvek musíte zažádat včas.

Výše příspěvku se liší podle toho, jak daleko dojíždíte do práce. Za 10 kilometrů dostanete příspěvek 1000 korun, 10-25 kilometrů 1500, 25-50 kilometrů 2500 a maximální cifra je 3500 korun měsíčně, na kterou by vznikl nárok, pokud dojíždíte do práce vzdálenost větší než 50 kilometrů.

Co dál

Pokud nepracujete z domova a splňujete tato kritéria, můžete si podat tuto žádost. K tomuto administrativnímu kroku budete potřebovat potvrzení od vašeho zaměstnavatele s podrobnou adresou vašeho pracoviště, doklad o bezdlužnosti a pracovní smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, která přesahuje délku 6 měsíců.

Žádost o příspěvek musíte podat do 30 dnů od nástupu do práce. Po měsíci nárok na lhůtu zaniká.

Zdroje: www.autosalon.tv, www.autozive.cz