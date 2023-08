Které ženy vládnou nebeskou přitažlivostí? Těmto znamením se nedá odolat

Každá žena má svá specifika, kterými vyniká nad ostatními. Některé ženy mají fantastické vlohy pro organizování velkolepých akcí, některé zase ovládají všechny domácí práce, ale některé k tomu všemu ještě dostaly od vesmíru oslnivé charisma, přímo magnetickou energii a nebeskou přitažlivost. Která ženská znamení to jsou?

Lev (23.7. - 22.8.)

Ženě Lvici málokterý muž odolá. Je to samice od hlavy k patě. Samozřejmě miluje dárky, čím dražší tím lepší. Žena narozená v tomto znamení není prvoplánově vyzývavá, ale je jedním slovem nepřehlédnutelná. Sebevědomé a elegantní vystupování, oblečení podle posledních trendů, kouzelný úsměv a magická přitažlivost. Tato žena přesně ví, jak zmást muže. Chcete hospodyňku? Bohyni? Máte ji mít. Ale jen do chvíle, než ji to přestane bavit. Je to excelentní herečka.

Lvice jsou Bohyně. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Není divu, že toto znamení se objevuje právě zde. Ženám narozeným ve znamení Vah vládne planeta Venuše, která symbolizuje krásu a lásku. Tyto ženy podle astrologů patří k nejkrásnějším v celém zvěrokruhu. A proč vlastně? Mají oslnivý půvab, eleganci, šarm, smysl pro krásu po všech stránkách. Na druhé straně vás tato žena dokáže ve vteřině odzbrojit vysokým intelektem, schopností diskuze na jakékoliv téma a v neposlední řadě svou naprosto neodolatelnou nebeskou krásou.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ženy narozené ve znamení Ryb jsou velmi empatické a mají okouzlující vyjadřování. V jejich přítomnosti se lidé nemají problém uvolnit. Tyto ženy bývají většinou lehce zasněné a mírumilovné. Dokáží svou jemností podpořit každého v nesnázích. Jsou hluboce spirituálně napojeny na vesmír a tak, i když o tom mnohdy nevědí, vyzařují pozitivní auru. Tyto ženy bezpečně poznáte podle jejich nádherných očí ve tvaru mandle.

Ryby jsou okouzlující. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Ženy ve znamení Štíra jsou záhadné i otevřené. Jejich magické kouzlo je nenapodobitelné. Tyto ženy milují dobrodružství a mají v sobě noblesu dam ze 30.let. Ženy narozené v tomto znamení jsou velmi fyzicky přitažlivé a dokáží bez mrknutí oka bavit celou společnost svými bryskními myšlenkami. Vášeň se jim rozhodně nedá odepřít, a to po všech stránkách, a tak není dobré zahrávat si s jejich city.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnářky poznáte na první pohled. Oplývají totiž nostalgickou krásou. Jsou to charakterově velmi silné ženy, přátelské, nesmírně šarmantní, ale zároveň nezávislé. Vynikají nekonvenčním stylem, ať již ve vztahu, v zaměstnání, či v životě jako takovém. Dokáží být upřímné a mají značně vyvinutý smysl pro spravedlnost a soucit pro lidi v nouzi.

