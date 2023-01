Nejproblematičtější děti podle horoskopu: Patří mez ně i ty vaše?

Ne každé dítě je pro rodiče radost, některé ratolesti totiž extrémně zlobí a jsou s nimi velké problémy. Co čeká vás s vašimi potomky? Následující horoskop vám prozradí, v jakých znameních se rodí ty nejzlobivější děti pod sluncem.

Mít hodné, slušné a vychované dítě není samozřejmostí pro každého. Pokud se vaše ratolest narodila v jednom z následujících znamení, bohužel bude problémová, i když se budete snažit sebevíc. O jaká znamení se jedná?

Býk

21. 4. až 21. 5.

Děti ve znamení Býka jsou tvrdohlavé a myslí si, že mají ve všem pravdu. Neuznávají autority a mají na vše svůj názor. Záleží na vaší výchově. Pokud jste jim nikdy nic nezakazovali, neokřikli je, nenapomenuli, že se takto s dospělými nejedná, nebudou pak respektovat bohužel ani učitele ve škole a kázeňské problémy jsou u nich na denním pořádku.

V dospělosti se to stupňuje a zasahuje do jejich profesního i soukromého života. V práci neposlouchají nadřízené a dělají si, co chtějí. Ani se příliš nepředřou, práce totiž není nic pro ně. Ve vztahu se také neumí podřídit, omluvit ani uznat svou chybu. Život po jejich boku je tedy náročný a dlouho s nimi žádný partner nevydrží.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Děti ve znamení Panny bývají velmi naivní a v každém vidí to dobré. Neumí pořádně rozlišit, co je dobré a co špatné. Nechají se tedy naverbovat do každého průšvihu, aniž by si uvědomovaly, že to, co provedly, není v pořádku. To je velký problém, protože, ať jim to vysvětlujete, jak chcete, dělají průšvihy znovu a znovu.

V dospělosti je to bohužel to samé, lidé je využívají a Panny za ně říkají a řeší nepříjemné skutečnosti, což jim na oblibě nepřidá. Panny přitom nechápou, že dělají něco špatně, a diví se, proč jsou na ně ostatní naštvaní. Bohužel bývají Panny navíc naivní i co se peněz týče, klidně dají spolužákovi kapesné za trochu pozornosti a v dospělosti si klidně za trochu lásky vezmou nevýhodnou půjčku pro svého partnera.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Děti ve znamení Kozoroha mají sklony k závislostem a to, ať už se jedná o alkohol, drogy nebo hazard. V partě vždy patří mezi tahouny, co táhnou večírek až do rána, s množstvím panáků rozhodně nešetří a s cigaretami začaly v nízkém věku. Následuje marihuana a většina pak bohužel přejde ještě k jiným drogám, které touží vyzkoušet.

Kozorozi navíc rádi hrají hry, nejprve šlo o onlinovky s kamarády na počítači, ale jejich touha se postupně přeměňuje v hazardní vášeň, při které utrácejí peníze. Nejprve kapesné a následně i výplatu. V mnoha případech pak musí Kozorozi vyhledat pomoc odborníka, který se pokusí je závislostí zbavit.