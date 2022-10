4 znamení zvěrokruhu, jež mají největší problémy ve vztazích. Mohou za to sama

Potíže ve vztazích má nebo měl asi každý z nás. Ovšem některá znamení zvěrokruhu vynikají tím, že partnerské potíže nechtějí v žádném případě řešit. Bez ohledu na to, jak moc milují svého partnera, jejich osobnostní rysy jim vždy znesnadňují řešení a mohou stát v cestě až do smrti. Která znamení to jsou?

Střelec (23.11. - 21.12.)

Lidé narození ve znamení Střelce jsou věční poutníci, proto rádi každý večer chodí někam ven a hledají nové přátele. Stejně tak rádi cestují, a i když mají doma muže nebo ženu, líbí se jim vyrážet na cesty sami. Je jasné, že takové chování se jejich partnerům nemusí moc zamlouvat. Tito lidé rádi žijí svobodně, a proto nemají čas věnovat pozornost emocionální stránce svého protějšku. Dokážou snadno ignorovat city svého partnera, a i když jsou úplně zamilovaní, často berou svého milence jako samozřejmost. Z této jejich vlastnosti vznikají problémy, které ale Střelec neřeší, protože úplně neoplývá empatií. Může být zdrcující být s nimi ve vztahu.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Přestože Blíženci vynikají svou upovídaností, tito lidé nikdy nezačnou mluvit se svými partnery, aby věděli, co se v jejich srdci děje. Zapomínají věnovat pozornost tomu druhému, jeho názoru a v důsledku toho to vede ke špatné komunikaci a tzv. emocionálnímu nepořádku. Zatímco se jejich polovičky trápí, Blíženci nikdy nebojují o to, aby vyřešili vztahové potíže. Od problémů utíkají a odkládají je na neurčito.

Některá znamení jsou vůči vztahovým problémům lhostejná. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Na rozdíl od dvou předchozích znamení je to u lidí zrozených ve Štíru trochu jinak. Ve vztazích jsou většinou oni těmi dominantními a chtějí, aby je partner poslouchal a dělal jen to, co oni říkají. Přehnaně milují, ale úplně zapomínají snažit se porozumět pocitům druhých. Někdy mají i manipulativní sklony, rádi partnera ovládají. Žárlivost je u nich na denním pořádku, svého partnera tím svírají do kleští. Ve vztahu tak neustále bojují, dokud to jejich partneři nevzdají a neodejdou.

Býk (21.4. - 21.5.)

Lidé narození v tomto znamení zvěrokruhu jsou poměrně nároční a jejich povaha je extrémně tvrdohlavá. Kvůli tomuto postoji často nedokážou vidět problémy, které mají ve vztahu s partnerem. Býci prostě jdou pouze svou cestou a obvykle jsou zcela nekompromisní. Neslyší a nevidí, upřednostňují jen své názory, své řešení situace, takže není divu, že se svým partnerem většinou nesouhlasí, hádky jsou u nich na denním pořádku, dokud to ten druhý vydrží.

Zdroje: PINKVILLA, cosmopolitan.com