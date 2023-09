Karetní a deskové hry pomáhají proti Alzheimeru a demenci, potvrdila studie

Člověče, nezlob se!, Scrabble, Carcassonne, dokonce i „historické“ unikáty typu Kloboučku hop!, zkrátka společenské hry mají své nedílné místo ve většině domácností u nás.

Podle výzkumu realizovaného agenturou Nielsen Admosphere si alespoň jednou měsíčně hraje třetina Čechů, ale 45 % z nás se nějaké hře věnuje méně často. Deskovky nebo karetní hry taky často kupujeme svým blízkým jako dárek a naprostá většina z nás nějakou hru má i doma.

Hravý národ

Nejraději máme klasické karetní hry, možná proto, že s jedním balíčkem se užije spousta různé zábavy. Až za nimi se pak umístily klasické deskové hry, jako jsou šachy nebo dáma, a pak moderní deskové hry typu Monopoly. Ty má nejraději asi pětina hráčů, a především ti mladší. Zajímavé je, že zrovna Monopoly patří i celosvětově k nejoblíbenějším hrám. Přitom jde o deskovku postavenou především na náhodě a jakmile se jednou někomu povede, nejspíš se stane i vítězem. A tak ji dnes většina hráčů spíš zatracuje.

Ať se ale s rodinou věnujete kterékoli hře, ať vás baví žolíky, Azul, nebo s vnoučaty pletete podivná gesta při moderní karetní hře Taco, kočka, koza, sýr, pizza (no jen si ji najděte a někdy to zkuste), děláte dobře. Hraní her totiž nejen spojuje národy i generace, ale dělá nám dobře. Po těle (to třeba když při Activity musíte předvádět nepředveditelné) i na duchu.

Karetní hry patří u nás k těm nejoblíbenějším. Zdroj: Shutterstock

Paměť a logické uvažování

V souvislosti s hrami, i těmi společenskými, se často mluví o rozvoji dětí a mládeže. O tom, že jim pomáhají v učení řešení problémů, rozhodování, schopnosti odkládat uspokojení a vyrovnávat se s chybami. To samé ovšem platí i pro dospělé, a ne že by si to občas z nás nikdo nepotřeboval zopakovat. Zároveň s tím samozřejmě celá řada deskových her tříbí logiku, a především pomáhá zlepšovat paměť. Hry jako šachy, Cluedo, Osadníci z Katanu nebo klasické paměťovky, včetně třeba kimovek, pak pomáhají zlepšovat schopnost soustředit se a zaměřit v určitém časovém úseku na konkrétní úkol.

Vzpruha pro mozek

Tradiční hry jako šachy nebo Scrabble představují výzvu pro kreativní i analytické myšlení a tím pádem zaměstnávají obě mozkové hemisféry. Váš mozek ale posílí i chvíle, kdy se učíte pravidla nové hry nebo si zkoušíte zapamatovat jiné herní varianty, než na které jste dosud byli zvyklí. Navíc platí, že ačkoli nám deskové i karetní hry pomáhají se zlepšením některých schopností, ne každému jde všechno. Proto zkoušejte dál. Jestli vás hraní zatím nebavilo, možná jste jen neobjevili tu pravou.

Neblbnu, hraju

Každý rok stoupá, i díky lepším diagnostickým metodám, počet lidí s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou a s ní spojenou demencí. Podle jedné ze starších studií přitom hraní deskových her snižuje riziko rozvoje demence až o patnáct procent. A podobně to platí i o stařecké demenci, která nemá s touto chorobou nic společného. Tak co, dáte si dnes večer partičku?

Menší stres

Možná se vám rozbuší srdce, když vám přijde karta, na kterou dlouho čekáte. Nebo se vám na chvilku zvedne tlak, když protihráč provede zvlášť povedený tah. Celkově ale platí, že hraní karetních a deskových her pomáhá snižovat míru stresu a zvyšuje pocit celkového klidu. Možná i proto pravidelní hráči říkají, že hrají, aby si odpočinuli a uvolnili se. Většina her také často vede k výbuchům smíchu a už samotná skutečnost, že se bavíte, pomáhá uvolňovat endorfiny a zvyšuje hladinu hormonu serotoninu. Tím pádem vám uleví od úzkosti a zvedne celkovou chuť do života.

Propojování

A nakonec možná to nejdůležitější, co nám může hraní her přinést. A to je navazování nebo udržování spojení, na které máme v jejich nebo našem nabitém programu stále méně času. S přáteli, známými nebo i rodinou se někdy nepotkáte klidně i pár týdnů, a pokud máte pořád co dělat, skoro si toho nevšimnete.

Večer s deskovkami pak může být vítanou příležitostí, jak se sejít. Nebo třeba odpolední káva či sobotní líné ráno. Mí kamarádi se takhle scházejí každé pondělí už tři roky. Někdy se vynechá, zvlášť o prázdninách nebo svátcích, ale další týden se u stolu sedí zas. A že přišel covid a do toho se jeden z party odstěhoval za prací do Bruselu? Co na tom. Víte, kolik deskovek se dá hrát online? Stejně se ale pokaždé těšíme, až se sejdeme u jednoho stolu doopravdy, rozložíme desku a pustíme se do toho.

Hraní deskových her není jen zábavou, ale také společenskou událostí. Zdroj: Shutterstock

Monopoly jsou nejoblíbenější na světě

Podle mnoha výzkumů jsou absolutně nejoblíbenější společenskou hrou na celém světě Monopoly. Hru vynalezl v roce 1934 Charles Brace Darrow z Pensylvánie v USA a prodalo se jí více než 200 milionů kusů.

Hra se s úspěchem prodávala ve 114 zemích a byla přeložena do 47 jazyků.

Bylo vytvořeno přes 300 různých verzí Monopolů, à la Star Wars, Pokémon či Hra o trůny.

Nejdražší sadu Monopoly na světě vytvořil Sidney Mobell, klenotník ze San Francisca, z 18karátového masivního zlata a drahých kamenů. „Deskovka“ stála 2 miliony dolarů.

Původní hra Monopoly se prodávala za 2 dolary. Dnes za ni v průměru zaplatíte asi 18 dolarů.

Podle webu Insider si tuhle oblíbenou deskovou hru někdy zahrála více než 1 miliarda lidí po celém světě. Není divu, že byla v roce 1998 uvedena do National Toy Hall of Fame, tedy síně slávy hraček a her, kde se umístila po boku takových „velikánů“ jako Lego či panenka Barbie.

Monopoly jsou nejoblíbenější hrou na světě. Zdroj: Shutterstock

