Proč byste měli pokládat telefon displejem dolů? Najde se překvapivě mnoho pádných důvodů, které vás možná zatím nenapadly. Prostě je to dobrý nápad !

Displeje dolů! Je to pro vaše dobro

Všimli jste si někdy u známých, že pokládají telefon displejem dolů? Náhoda to asi nebude, spíš dobrý zvyk, který byste si měli také osvojit, pokud ovšem nechcete mobil rovnou schovat do tašky, kufříku nebo batohu.

Vždycky je co se učit. Podívejte se na Top 5 triků, jak vyžití starý mobil. Překvapivě tento videopříspěvek není jen tak nějaký sestřih nebo plácání do větru. Na YouTube kanálu TOP veci do 2 minut vás překvapí pytlem plným dobrých nápadů na to, jak nepotřebný telefon použít, ať už je to Apple nebo Android.

Zdroj: Youtube

Proč je lepší pokládat mobil displejem dolů?

Vraťme se ale k pokládání telefonu displejem dolů. Co vás napadne jako první? Že se poškrábe?

Právě že ne! Pokud by vám telefon spadnul displejem na zem, docela určitě by se našla nějaká nerovnost, která by mohla prorazit ochranné sklo nebo folii a také displej. Je to jen otázka tvrdosti dopadu i onoho teoretického výčnělku. Pokud ale položíte telefon displejem dolů, jistě to uděláte na rovné ploše bez hrbolů či dalších předmětů. Váš displej je tedy lépe chráněný, a to i před prachem.

Ač jsou naše teflony stále lepší a lepší, polití sodovkou, jídlem nebo jinou dobrotou stále představuje problém. Pokud neohrožuje funkčnost, rozhodně zateče za obal telefonu nebo samotný mobil zapatlá. Pokud bude otočený displejem dolů, případnou porci sodovky schytá jen kryt.

Otočení směrem dolů je také dobrý počin, pokud chcete ostatním u stolu ukázat, že sice chcete mít telefon po ruce, ale na druhou stranu se hodláte věnovat jen jim. Žádné rušení tím, co se děje na displeji, zprávami a upomínkami. Ideálně u toho vypněte i vyzvánění.

Položit telefon displejem dolů je dobré nejen pro vaše vztahy a společenské dekórum, ale také vaši spolustolovníci neuvidí, kdo vám píše nebo volá. A to se může rozhodně hodit, ať už jste u stolu s kýmkoli.

close info Shutterstock/Kritsanai Chaemcharindamr / Shutterstock zoom_in Přizpůsobte chytré telefony sobě a nenechte se vyrušovat, když máte společnost.

iPhone displejem dolů neplýtvá energií

Navíc u mobilů iPhone je pokládání displejem dolů také šetrněji pro baterku telefonu. Platí to pro všechy telefony iPhone 6 a výš. V této poloze se totiž obrazovka nerozsvítí při každé příchozí zprávě či notifikaci a tím můžete ušetři i na baterce.

Na druhou stranu, na jakémkoli telefonu, tedy i Androidu stačí notifikace na displeji vypnout a baterii ušetříte za všech okolností. Protože upřímně! Opravdu potřebujete upozornění na každou příchozí zprávu na displeji? Nebo okamžitě po cinknutí automaticky otevíráte telefon a lačně lovíte z útrob mobilu zprávu, která vám přišla? Možná ani to ne. Třeba vám úplně stačí, zkontrolovat zprávy a dění až budete mít čas na telefon.

Přizpůsobte svůj telefon vašim zvykům nebo takovým, které si chcete vypěstovat. S chytrými telefony je to snadné, tak je používejte také chytře a ve váš prospěch.

Zdroje: tipsmake.com, fossbytes.com