Všichni jste si asi vědomi “režimu letadlo” ve vašem mobilním telefonu. A dává smysl, že by se tento režim měl používat právě v letadle. Ale proč je to tak důležité? Podívejte se, zkušený pilot vysvětlil důvody.

Mobilní telefon má v dnešní době prakticky každý. Bez mobilu se zkrátka neobejdete. Je však důležité vědět, že existují hranice jeho používání, kdy tyto hranice nastávají, a jaké jsou důsledky, když tyto hranice překročíte.

A skvělým příkladem je právě “režim letadlo”. Již z názvu vyplývá, že by se měl používat primárně v letadle. Ale proč je to vlastně tak důležité, a co se stane, pokud tento režim v letadle neaktivujete? Pilot s 25 lety zkušeností popisuje dopodrobna, co se může stát, pokud režim letadlo při letu neaktivujete.

Youtube video, proč je nutné si v letadle zapínat režim letadlo, najdete na kanále Brilliance:

Zdroj: Youtube

Režim letadlo

“Hovoří k vám kapitán, prosíme všechny pasažéry tohoto letadla, aby vypnuli své mobilní telefony, nebo si je nastavili na režim letadlo”. Každý z vás tuto větu určitě slyšel. A asi i víte, že když si vypnete telefon, nemůžete s ním během letu dělat nic.

Režim letadlo má v tomhle výhodu, že vypne pouze hovory, datové funkce, Wi-Fi, GPS a Bluetooth. Pokud se tedy během letu nechcete nudit, veškeré věci, například hudbu, podcast, nebo hry, které nevyžadují online připojení, které si před letem stáhnete, můžete volně využívat i s režimem letadlo.

close info Archiv redakce zoom_in Pokud máte během letu zapnutý režim letadlo, stále můžete využívat aplikace, které ke spuštění nepotřebují Wi-Fi.

Co se ale může stát, když si během letu tento režim neaktivujete? Režim letadlo je důležitý především proto, aby zabránil potenciálnímu rušení komunikačních a navigačních systémů během letů. Toto je hlavní důvod, proč je důležité si tento režim v letadle aktivovat.

Dalším důvodem je vliv na mobilní sítě. Pokud si větší množství lidí v letadle tento režim neaktivuje, zařízení by se mohla připojit k několika věžím mobilních telefonů na zemi. A toto rychlé přepínání může způsobit přetížení sítí, a následně také jejich neefektivnost.

Není to jen tak

Dalším důvodem, proč je důležité si během letu aktivovat režim letadlo, jsou právní a politické požadavky. Pokud nedodržíte zásady letecké společnosti, což se vztahuje i na používání elektronických zařízení s vypnutým režimem letadlo, mohou z toho vzejít nepříjemné následky ze strany letecké společnosti. Proto je dobré se porušení těchto zásad raději vyhnout. Dávejte si tudíž pozor, a vždy mějte během letu aktivován režim letadlo.

Zdroje: www.edition.cnn.com, www.support.apple.com