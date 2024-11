Placená dovolená je pro většinu z nás samozřejmostí. Neplatí to ale všude. Ve Spojených státech není stanovené minimum pro placenou dovolenou a průměrně zaměstnavatelé nabízí jen 10 až 15 dní. U nás jsou však pravidla jasně daná a minimum je stanovené i pro konkrétní profese. Kdo má nejvíc volna?

Toužíte mít víc volna? Změňte profesi, firmu nebo zemi

Dovolenou už máte letos vybranou a s povzdechem zjišťujete, že letos třeba 17. listopad připadá na neděli? Z toho si nic nedělejte. Alespoň ty Vánoce letos vychází líp, a když se to vezme kolem a kolem, tento rok to vůbec nebylo tak zlé.

Pokud byste chtěli ale spekulovat o tom, kdo má nejvíc volna, jistě vás určitě napadne, že nejlépe jsou na tom patrně učitelé.

Vzdělávání, učitelé a volno. To je a vždycky bylo velkým tématem, a to nejen v rodinách nad kávou či u televize, ale také je to velké téma politické. Podívejte, co říká na toto téma na svém YouTube kanálu autor a také učitel BatmanCZ.

Které profese mají nejvíc volna?

Co se týče volna, pak ano. Učitelé, ale i personál školy mají standardně 8 týdnů volna. Nicméně, rozhodně nejde o celé letní prázdniny a učitelé chodí do zaměstnání běžně už v srpnu. Další prázdniny je ale čekají během roku, kdy mají volno i děti ve školách. Učitelé si dovolenou nemohou vybrat v jiných termínech, nicméně mají volna dvakrát víc, než je běžné.

Obvyklejší je dovolená pětitýdenní, kterou mívají státní úředníci, kam patří i úředníci obecní čili ze správních jednotek. Pět týdnů dovolené mají také zaměstnanci rozpočtových a příspěvkových organizací.

Čtyři týdny dovolené, ale také víc mohou čerpat všichni ostatní zaměstnanci. Čtyřtýdenní volno je minimem stanoveným zákonem, ale některé firmy nabízejí i 5 či dokonce 6 týdnů. Záleží to samozřejmě nejen na tom, jak si firma vede, ale také jak moc je důležité přitáhnout a udržet si různé pracovníky.

Obecně je totiž pracovní síly u nás nedostatek a mnohdy jsou zaměstnavatelé ochotní dát šanci i nekvalifikovaným zájemcům přicházejících z jiných oborů ve víře, že se zacvičí, zastanou kvalitně práci a na místě hlavně vydrží.

Minimální počet dnů dovolené je sice zákonem stanovený, ale maximální není. Také u nás již existují firmy, které nabízejí svým zaměstnancům neomezenou dovolenou, což může být poměrně zajímavé.

Akademici a výzkumníci mají často flexibilnější pracovní dobu, stejně jako pracovníci IT či případně ti, kteří mohou pracovat z domova. Kdo však tuto variantu vyzkoušel, může sám zhodnotit, jak se mu osvědčila a zda je to plus nebo není.

Také v některých dalších profesích jsou běžnější pauzy mezi jednotlivými „službami“ nebo chcete-li „šichtami“. Do této kategorie náročných povolání patří překvapivě například i letušky a piloti, kteří se na mezinárodních letech musejí potýkat také s posuny času a jejich služba je různě časově omezená pro bezpečí provozu.

Dovolené a svátky v Evropě

Co se týče pobírání placené dovolené ve státech EU, Česká republika patří mezi průměr. V Evropě můžeme závidět například Britům, Francouzům nebo Andořanům a Monačanům.

Velmi zajímavé je i to, jak pracují se státními svátky v různých zemích. Pokud byste se zabývali počtem svátků, respektive nepracovních dnů, ujistili byste, že v rámci EU nejsou rozdíly velké. S nejméně 9 v Nizozemí a Irsku a nejvíce 15 dny volna na Slovensku může vždy nepříznivě zamíchat kalendář, ale i na to vyzráli v některých zemích EU.

Některé svátky v zemích jako je Německo, Francie, Velká Británie nebo Irsko totiž mohou sice připadat na víkend, ale mohou být záměrně přesunuty na začátek nebo konec pracovního týdne, aby si mohli obyvatelé užít prodloužených víkendů. A určitě i to potěší.

Zdroje: finance.cz, vema.cz