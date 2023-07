Prokletá znamení horoskopu. Těmto ženám se z dálky vyhněte

Pokud nechcete mít celý život smůlu, pak byste měli zapomenout na ženy v následujících znameních. Je to sice smutné, ale je to tak, že těmto příslušnicím něžného pohlaví naložil vesmír do vínku neskutečné množství problémů, ztrát a životních karambolů. Nemáte-li tedy v životě chuť na neustálé drama, na tato znamení zvěrokruhu rovnou zapomeňte, bývají prokletá.

Ne všichni muži touží v životě po vzrušení, adrenalinu a neustálém zdolávání problémů a výzev. Pokud i vy patříte mezi tu skupinu, která upřednostňuje v partnerství klid, pak se vyhněte ženám v následujících znameních. Ta jsou totiž snad doslova prokletá! Váhy 23. 9. až 23. 10. Ženy ve znamení Vah často zvorají vše, na co sáhnou, a bohužel to pak znamená problémy pro všechny blízké, které Váhy mají. Většinou je totiž do problému toto znamení namočí také. Tyto ženy navíc díky své nerozhodnosti neumí vzniklé komplikace řešit a místo toho, aby zachovaly chladnou hlavu, zhroutí se a brečí doma do polštáře. Muž, který si najde ženu ve znamení Vah, si zažije své. Bude muset řešit problémy za ní, a navíc neustále hledat sílu a motivaci, aby ji tahal ze dna. Tyto ženy potřebují více pozornosti než jiné, vůbec si totiž nevěří, život berou jako jednu velkou tragédii, ze které není možné odejít. Své deprese a špatnou náladu přenáší na všechny kolem a nejsou tedy ani příliš oblíbenými společnicemi. Vodnář 21. 1. až 20. 2. Ženy ve znamení Vodnáře mají v sobě takové démony, které nechce žádný muž vidět. Zpočátku sice vypadají jako andílci, ale někdy dokážou být i zlé, zákeřné a závistivé. Mají tyto negativní vlastnosti zakódovány v sobě a neumí je ovládat. Jde o jakési prokletí, které je ovlivňuje celý jejich život. Není nic snadného být neustále podrážděná, nepřející a negativní. Už když se žena ve znamení Vodnáře vzbudí, ví, jaký bude den a jak moc bude dnes zlá. Pokud je protivná už u snídaně, radši od ní dál, celý den se ponese ve znamení pomluv, klevet a intrik. Po několika měsících po boku této osoby se stanete i vy zapšklí a nepřející. Mají kolem sebe takovou auru, která vás prostě dostane na dno. Rak 22. 6. až 22. 7. Ženy ve znamení Raka nejsou příliš finančně gramotné, peníze pro ně totiž nic neznamenají, nemají tudíž potřebu zjišťovat, jak vlastně fungují. Když je má, tak rozhazuje, a když je nemá, tak si půjčuje. Dělá si tedy dluhy, kudy chodí, a nepřijde mu to zvláštní. Ženy v tomto znamení nemají vůbec strach, že by nemusely zvládnout půjčené peníze splácet. Jsou pak ale dost překvapené, když se jejich známí a bankovní instituce ozvou, že chtějí své peníze zpět. Pak tu totiž budete vy, abyste ženu v Raku vytáhli z průšvihu. Pokud to uděláte, měli byste mít na paměti, že to nebude jednou, kdy budete za svou milou platit dluhy. Za chvíli se totiž oklepe a bude si půjčovat zase. Život s ní je tak jedna velká splátka.