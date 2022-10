Těchto 6 znamení odkládá povinnost, až má osobní potíže. Patříte mezi ně?

Pokud jde o dotahování věcí do konce, na tomto světě existují dva typy lidí. První skupina jsou ti, kteří udělají práci hned. Druhá skupina jsou ti, kteří své úkoly neustále odkládají. Proč mají lidé tendenci prokrastinovat, do jisté míry ovlivňují i hvězdy. Která znamení jsou na tom nejhůře?

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Toto znamení zvěrokruhu je zastáncem svobody a žití života naplno, bez ohledu na to, co o něm ostatní říkají. Vodnáři nemají rádi, když jsou spoutaní zodpovědností a často jim dost dlouho trvá, než nějakou práci skutečně vykonají. Kromě svobodné duše však toto znamení zvěrokruhu může trpět také návaly nízkého sebevědomí (které si očividně nikdy nepřizná), které stojí v cestě dokončení jakéhokoli zadaného úkolu.

Býk (21.4. - 21.5.)

Zrozenci ve znamení Býka jsou mistři prokrastinace. Když je jim přidělen nějaký úkol, několik dní o něm přemýšlí a dokonce vymyslí i důvody, proč by je neměli dělat. Zatímco přemýšlí, jak by zadaný úkol co nejsnáze udělali, uplyne termín dokončení. Na druhou stranu však platí, že pokud se Býk konečně rozhodne, že úkol splní, udělá to vždy perfektně.

Býk raději vymýšlí důvody, proč zadanou práci nedělat. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Lidé narození v tomto vodním znamení tráví čas spíše ve svém vymyšleném světě, než v realitě, což je hlavní důvod, proč nikdy nestihnou udělat nic včas. Pokud jste někdy potkali Ryby, můžete si okamžitě všimnout, že lidé patřící do tohoto znamení zvěrokruhu jsou velmi kreativní a nápadití. Jednoduše je nebaví dodržovat plán a rádi dělají věci svým vlastním jedinečným způsobem.

Panna (23.8. - 22.9.)

Jste překvapeni, že na tomto seznamu vidíte zrozence ve znamení Panny? Tito perfekcionisté jsou zde kvůli své nehynoucí potřebě dělat všechno naprosto dokonale! Lidé, kteří patří do tohoto znamení zvěrokruhu, často tráví příliš mnoho času přemýšlením o malých detailech ve snaze dosáhnout dokonalosti. I když tvrdě pracují, často uvíznou v přeludu dokonalosti.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci mají obvykle tolik skvělých nápadů a tolik skvělých věcí, kterých chtějí dosáhnout, že často zapomenou vůbec něco začít a dodělat. Neradi promeškají jakoukoli příležitost, kterou jim tento život nabízí, a okamžitě je přitahuje cokoli, co zní zábavně, dobrodružně a bezstarostně. Čas na plnění úkolů jim však příliš nezbývá.

Střelci dávají přednost zábavě, před plněním úkolů. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Plaché Váhy žijí podle filozofie dělat věci pro sebe a ne pro svět. Poměrně často prokrastinují a není to způsobeno jejich leností, ale tím, že zrozenci ve znamení Vah nemají rádi v životě jakýkoli tlak a stres.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.yourtango.com