Jak hledat vodu pomocí proutku. Většina lidí tu schopnost má, jen nezná postup

Proutkaření je jeden z nejstarších způsobů, jak hledat životadárnou podzemní vodu nebo další poklady v podobě ložisek rud. O proutkařích, kteří používají virgule, se zmiňují již středověké texty. Ani nástup satelitních map a zvýšení znalostí z oboru hydrogeologie tuto kontroverzní metodu nezastínili.

Často totiž ani sami proutkaři nevědí, jak to, že virgule reaguje tak jak reaguje. Toho se chytli vědci, kteří skepticky poukazují na studie provedené za posledních sto let. Například v roce 1990 bylo do německého Kasselu pozváno 30 vyškolených proutkařů, aby si nechali otestovat své schopnosti ve studii organizované Jamesem Randim. Ten nechal zakopat potrubí, které buď obsahovalo vodu nebo ne. Polohu každé trubky vědci označili barevným proužkem a proutkaři měli určit, zda jí voda protéká. Všichni před tím navíc podepsali, že jsou si jistí svou 100% úspěšností. Bohužel, všichni proutkaři měli ještě horší výsledky, než kdyby náhodně hádali. (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Dowsing#Kassel_1991_study)

Samotní proutkaři přiznávají, že jsou vyškolení ve čtení terénu. Zdroj: Grandpa / Shutterstock.com

Samotní proutkaři ale přiznávají, že jsou vyškolení ve čtení terénu. Jsou obeznámeni s hydrologickými poměry daného místa a dokáží se orientovat podle vegetace v krajině. To potvrzují i různí stavební inženýři a hydrogeologové, kteří se okrajově proutkaření věnují. Reakce virgulí je tedy spojením znalostí samotného proutkaře a jeho podvědomí, které vyvolává tzv. ideomotorický pohyb ruky. Proutkař tak na místě, z něhož vyčetl možný výskyt podzemní vody, nevědomě povolí sevření proutků, které se v důsledku uvolněného napětí stočí.

Ať už ve fenomén proutkaření věříte či nikoli, sami si ho můžete vyzkoušet. Stačí k tomu virgule, kterou si dokážete vytvořit z kovového drátu nebo dřeva.

Sežeňte si drát, který rozdělíte na dva kusy o délce asi 50 cm. Můžete použít staré dlouhé prskavky nebo třeba kovový věšák na šaty. 2. Pomocí kleští ohněte každý z drátů do tvaru L, abyste drželi alespoň 10 cm. Ohyb by měl mít úhel 90 stupňů.

Pomocí kleští ohněte každý z drátů do tvaru L, abyste drželi alespoň 10 cm. Ohyb by měl mít úhel 90 stupňů. 3. Rukojeti pak můžete omotat páskou na rakety nebo pěnovou trubičkou. Budou se vám pohodlněji držet.

Pokud chodíte často do lesa, najděte si dřevěnou virguli. V Evropě a v USA se běžně používají větvě lísky obecné, vrby nebo broskve.

Najděte větev ve tvaru Y a pilkou ji odřežte. 2. Rukojeti si opět můžete obalit, aby se vám lépe držely. (Zdroj: www.wikihow.com/Make-Divining-or-Dowsing-Rods)

Jak hledat?

Důležité je, abyste nebyli skeptici a opravdu věřili, že tuto schopnost máte. Jemně vezměte virguli do rukou a zkuste se na ni myšlenkově naladit. Nyní si položte otázku, na kterou je možné odpovědět pouze ano nebo ne. Virgule vám svým pohybem ukáže odpověď. Buď se překříží nebo se její špičky od sebe oddálí. U dřevěné virgule se špička buď zvedne nebo klesne k zemi. Nyní můžete procházet zahradou nebo krajinou a zdokonalovat se ve svém proutkařském umění. (Zdroj: youtu.be/VrrN6UYZj38)