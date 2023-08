Kolika let se v průměru dožívá vaše znamení zvěrokruhu? Kompletní přehled

Některá znamení zvěrokruhu mají ve svých hvězdách zapsaný dlouhý život. Jak k tomu dochází? Astrologové při sestavení žebříčku dlouhověkosti vycházeli z postavení hvězd při vašem narození a dalších astrologických aspektů. Jak jste na tom vy? Patříte mezi znamení, která bývají dlouhověká?

Beran (21.3. - 20.4.)

Lidem narozeným ve znamení Berana hvězdy přejí. Je to dáno jejich životním krédem užívat si života po všech stránkách, nestresovat se, pokud to jen trochu lze, a dbát alespoň čas od času na správnou životosprávu. To lidi narozené v Beranu předurčuje k dlouhověkosti a obvykle se dožívají až 85 let.

Býk (21.4. - 21.5.)

V průměru bývá u Býků nejvyšším věkem 82 let. V průměru by mohli žít i déle, kdyby více dávali pozor na to, co jedí. Býci totiž mají sklony konzumovat těžká jídla, a tak zatěžují žaludek a žlučník. Více by jim prospělo ubrat z náročné práce a hlavně omezit přejídání.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Znamení Blíženců má perfektní dar a tím je pozitivní myšlení a optimismus. Tito lidé se dožívají až 90 let, neboť přijímají život s láskou a vděčností. I když je toto znamení v některých situacích netrpělivé, dodržuje správně vyvážený jídelníček a dlouhé procházky přírodou jsou na jeho každodenním seznamu.

Rak (22.6. - 22.7.)

Lidé ve znamení Raka jsou na své zdraví velmi opatrní, občas až příliš. Stejně jako si dělají starosti o své blízké, dokáží si dělat zbytečné starosti také o své zdraví. I přesto se jejich věk dožití šplhá až na 87 let a to z důvodu vysoké sebekázně. Rádi sportují a setkávají se s přáteli.

Lev (23.7. - 22.8.)

Bylo dokázáno, že lidé narození ve znamení Lva se dožívají v průměru 72-79 let. Na jednu stranu umí velmi kvalitně odpočívat, na druhou, jejich nepravidelná strava jim zbytečně kazí průměr dožití. Astrologové pro toto znamení mají doporučení, že méně je někdy více. A tak omezit bůček a občas si zaběhat jim vůbec neuškodí.

Panna (23.8. - 22.9.)

Pokud patříte k lidem narozeným ve znamení Panny, můžete si gratulovat. Panny žijí prakticky a spořádaně, což se později odráží i na jejich věku 95 let. Předpoklady, že se dožijí tak vysokého věku mají nejen přislíbeny hvězdami, ale celý jejich způsob života, kde sport, biopotraviny a jejich puntičkářská povaha hrají velkou roli, je předurčuje k dlouhověkosti.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Zrozenci ve znamení Vah se obvykle dožívají 79 let. Jejich celoživotní dar je umění žít v harmonii. Milují hudbu, rádi navštěvují výstavy, ideálně s partnerem či přáteli. Nevadí jim chvilková samota, ale opuštěnost toto znamení snáší velmi špatně.

Štír (24.10. - 22.11.)

V průměru se Štíři dožívají 74 let. Nízký věk dožití je dán jejich lemplovstvím. I když je něco bolí, či trápí, tak dlouho otálejí s návštěvou lékaře, až je mnohdy u tohoto znamení pozdě. Trpí na různé neduhy od psychických poruch přes onemocnění srdce až po potíže s ledvinami. Přitom by stačilo tak málo. Celkově ve svém životě zvolnit a včas navštívit lékaře.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Nadmíru akční Střelci by měli na sebe více dávat pozor. Při jejich dobrodružství jim hrozí úrazy a bolesti hlavy. Jsou neposední, obvykle ani pořádně nevyleží angínu či chřipku. V průměru se tak dožívají pouze 72 let.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Lidé ve znamení Kozoroha se dožívají úctyhodného věku. I když jsou nesmírně pracovití a často pod velkým tlakem, umí zaměřit svou pozornost na péči o své zdraví. A tak, i když mají práce nad hlavu, přesto neopomenou si zasportovat, nakoupit kvalitní potraviny a uvařit nejen pro sebe, ale i pro své přátele. Průměrný věk, kterého se dožívá Kozoroh, je až 84 let.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Pokud patříte k lidem narozeným ve znamení Vodnáře, můžete být klidní. Lidé narození ve znamení Vodnáře potřebují dostatek pobytu na čerstvém vzduchu, pohodu doma i v zaměstnání a pak se dožívají v průměru 80 let. Většinou toto znamení trápí dýchací potíže a krevní choroby a tak vůně lesů a deště mu jen a jen svědčí.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Lidé ve znamení Ryb překonávají svoji nejistotu a různé strachy prostřednictvím alkoholu a nezřídka i drog. Měli by se více zaměřit a podporovat své silné stránky, jakými jsou trpělivost a laskavost, umělecké nadání, smysl pro vytváření vřelého domácího zázemí. To by Rybám dozajista prodloužilo věk dožití. Jinak se lidé v tomto znamení dožívají v průměru 74 let.

