Největší průšvihářky horoskopu: Ať udělají cokoliv, je to špatně. Nemohou za to!

Stíhá vás jedna pohroma za druhou? Jste experti na průšvihy? Neustále se kolem vás něco děje? Pak možná patříte mezi ta znamení, které provází jeden průšvih za druhým, a cokoliv udělají, tak je to špatně. Která že to jsou?

Patříte mezi průšvihářky a smůla se vám v životě lepí na paty, ať děláte cokoliv? Pak možná patříte mezi ta znamení, která nemívají příliš štěstí. Je mezi nimi i to vaše?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ženy ve znamení Berana dělají od malička jeden průšvih za druhým. Byly průšvihářky už na základce, kde nosily poznámky vlastně denně. Následně se to stupňovalo a na střední už přicházely snížené známky z chování. Rozhodně to však není o tom, že by byly ženy ve znamení Berana nějaké bezpáteřní mrchy, pouze přitahují průšvihy.

Pokud tedy nestojíte o adrenalin a neustálé vzrušení, pak se přítomnosti ženy ve znamení Berana vyhýbejte. Po jejím boku by vás totiž rozhodně bezproblémový a klidný život nečekal. Smůla se této ženě lepí na paty za každých okolností a nic s tím nemůže udělat. Jediným řešením je naučit se tou smůlou žít.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy ve znamení Lva mají smůlu hlavně ve hře. Nikdy by tak neměly hrát žádné hazardní hry, sázet či investovat peníze, protože by o ně pravděpodobně přišly, i kdyby si myslely, že vítězství je sázkou na jistotu. Nevěřte tedy nikdy ničemu, i kdyby vás všichni přesvědčovali, že je to tutovka. Ostatním to totiž možná vyjde, vám ale nikoliv.

Lvice jsou navíc pořád v akci, nesnášejí nudu a příliš o věcech nepřemýšlejí, což jim přináší spoustu průšvihů, kterých by se mohly vyvarovat, kdyby občas zapnuly mozek. To by ale pro ně bylo moc složité, zdlouhavé a ony chtějí mít všechno hotové či vyřešené hned. A to je jejich hlavní chyba!

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce vždy kamarádily spíše s kluky, což už jim v dětství přineslo celou řadu průšvihů, které se jich drží i do dalších let. Bohužel jsou to průšvihy horší a horší, což se odráží nejen na jejich psychice, ale také na fyzické stránce. Navíc nemají úplně pevné zdraví a to jejich životnímu štěstí také nepřidá.

Střelkyně milují adrenalin, což se příliš neslučuje s jejich smůlou. Následují pak zlomeniny, naraženiny či jiné pohmožděniny, které při smůle ženách ve Střelci špatně srostou, hojí se nebo ve finále přinesou ještě něco horšího. Střelkyně by se tedy měly uklidnit, ubrat a raději si někam sednout s knížkou a relaxovat.