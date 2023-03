Jarní rovnodennost bude výjimečným momentem nových začátků. Co čeká vaše znamení

20. března začíná astrologicky velmi důležitý den - jarní rovnodennost. Nová sezóna, nový astrologický rok, den nových začátků a příval obrovské energie. Je samozřejmé, že nás tento úkaz silně ovlivní. Co přinese právě vašemu znamení zvěrokruhu?

Jarní rovnodennost letos nastává v pondělí 20. března ve 22:24 našeho času. Přesouvá nás do nové sezóny a astrologického roku na začátku nového týdne. S příchodem jarní rovnodennosti se Slunce bude nacházet přímo nad zemským rovníkem, což severní a jižní polokouli poskytne stejné množství slunečního světla. Dny a noci jsou při jarní rovnodennosti ve většině částí světa stejně dlouhé.

20. března začíná nový astrologický rok. Zdroj: Profimedia

Energetický reset

Astrologicky jarní rovnodennost vždy ohlašuje pohyb slunce do hlavního ohnivého znamení Berana, což je to, co usměrňuje výše uvedenou iniciační energii. Jarní rovnodennost si můžete představit jako absolutní energetický reset. Toto je ohnivá energie ve své nejčistší podobě a všichni musíme pocítit nárůst produktivity a úsilí.

Vzácná náhoda

Ovšem pozor, účinky tohoto dne jsou zvláště výrazné v roce 2023, kdy Měsíc je také v Beranu a nový měsíc nastává v Beranu den poté, 21. března. Astrologové tvrdí, že je vzácná náhoda, že se Slunce a Měsíc setkají v Beranu právě o jarní rovnodennosti. Letos tak budete od 20. března večer do 21. března jistě pociťovat příval nové energie. Bude to obzvláště šťastný den. Jak vás ovlivní?

Beran (21.3. - 20.4.)

Je to začátek vaší sezóny, Berane, a tento pocit nových začátků určitě pocítíte ve velkém. Slunce ve vašem znamení vám pomůže osvětlit vaši cestu vpřed, k úspěchu. Jak bylo uvedeno výše, toto je jistě vhodná doba pro zahájení jakýchkoli nových plánů a vy byste zvláště mohli cítit silnější touhu následovat své instinkty. Začít jinde a jinak.

Býk (21.4. - 21.5.)

Slunce Berana zvýrazňuje váš 12. dům vnitřní psychiky, snů a intuice. Prozkoumejte svou nejhlubší motivaci pro cíle, za kterými jdete. I když je skvělé utíkat směrem k pozitivním, naplňujícím věcem, jako jsou vztahy a dobrodružství, s příchodem rovnodennosti zvažte, zda neutíkáte k jedné věci, abyste unikli jiné. Spíše než se za něčím honit, je lepší se zastavit a přesvědčit se, že někam jdete ze správného důvodu.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Mohli byste se cítit více spojení se svými největšími nadějemi a sny a s nějakou větší skupinou lidí. Je to proto, že váš 11. dům idealismu, pokroku a komunity získává podporu ze Slunce. Budete mít najednou jasnou představu o tom, jak vás akce, které nyní podniknete, přiblíží k vašim dnům. Celkově je to pro vás pohodlné myšlení, protože jste vzdušné znamení, které přirozeně miluje přemítání, a dokážete ocenit vysokou energii Berana jako sílu k akci.

Slunce v Beranu nás zaplaví vysokou dávkou energie. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Skutečnost, že Slunce bude těsně nad vaším nebem by vám mohla způsobit, že na vašem pracovišti budete cítit samostartovací vibrace. Během jarní rovnodennosti můžete dosáhnout milníku v kariéře, anebo může být štěstí v práci na vaší straně. Na druhé straně je příznivý čas požádat o zvýšení platu nebo zvednout ruku pro nový projekt.

Lev (23.7. - 22.8.)

Rovnodennost vám dává jen dobré vibrace. Zdůrazňuje váš devátý dům, který není spojen pouze s cestováním, učením a zkoumáním, ale také se štěstím a sladkou pohodou. Koneckonců je to dům, kterému vládne šťastný Jupiter. Výsledkem je super optimistická a nezastavitelná energie. Využijte tuto sebedůvěru k rozšíření svých obzorů nebo k větší spontánnosti.

Panna (23.8. - 22.9.)

Rovnodennost by vám mohla přinést tolik potřebné uzavření. Abyste mohli začít něco nového, někdy musí něco skončit, a to vám právě teď nemůže znít pravdivěji než jindy. Vzhledem k tomu, že do vašeho 8. domu proměn a konců přichází iniciační energie sezóny Berana, považujte to za své kosmické znamení, abyste přerušili vazby s čímkoli nebo s kýmkoli, kdo vám již neslouží. Skoncujte s věcmi nadobro a sjednoťte svůj život.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Zatímco každý může při příchodu rovnodennosti pociťovat trochu láskyplné energie, díky konjunkci Venuše se severním uzlem, zvláště vy zažijete vzpruhu ve vztahu. Venuše je vaším planetárním vládcem, což zvyšuje její dopad na váš život. Tato silná energie by se mohla dotknout někoho, na kom vám opravdu záleží. Někdo ve vašem životě by mohl být připraven posunout s vámi věci na další úroveň.

Sílu pocítí každé znamení zvěrokruhu. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Slunce v Beranu sídlí ve vašem 6. domě rituálů, zvyků a zdraví, díky čemuž si můžete stanovit nové krátkodobé cíle ve své kariéře a převzít své každodenní povinnosti. Je také čas vrátit se do svých duševních a fyzických rutin a podle potřeby je vyladit tak, aby co nejlépe podporovaly tyto cíle.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Kreativita a optimismus jsou vaše přirozené přednosti, ale extra zvýšení energie Berana by mohlo obě tyto dovednosti pozvednout o stupeň výše. Přesněji řečeno, Slunce v Beranu zvýrazňuje váš 5. dům potěšení a zábavy a dává vám postrčení vpřed, které potřebujete, abyste mohli začít nebo urychlit váš nový projekt. Celkově je tato energie skutečně povznášející, posilující a inspirující.

Bude to povznášející pocit. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Tím, že pomáhá osvětlit minulé zkušenosti, které utvářely to, kým jste, vás tato rovnodennost může nasměrovat k věcem, které opravdu chcete a potřebujete. Slunce v Beranu sídlí ve vašem 4. domě rodinných kořenů a nová energie, kterou vysílá, vás může přimět přemýšlet o tom, kde se musíte zbavit vzorců z minulosti. Pokud se rozhodnete dát sebe na první místo, mohlo by to otevřít další příležitosti pro lásku a spojení.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Připravte se na změnu perspektivy. Slunce pohybující se do Berana svítí na váš 3. dům intelektu a komunikace a otevírá vaši mysl většímu optimismu a novým nápadům. Můžete cítit pocit lehkosti a svobody od všeho, co vás mohlo brzdit, ať už to byly pochybnosti o sobě nebo strach. A výsledná jasnost by se mohla promítnout do sladěnějšího rozhodování.

Zaplaví vás pocity štěstí. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Energie v této sezóně Berana by mohla obrátit vaši pozornost k hmatatelným detailům a strukturám, které potřebujete, abyste své cíle uvedli do života. Slunce aktivuje váš 2. dům zdrojů a povzbudí vás, abyste obnovili své každodenní rutiny a zajistili, že fungují ve službách vašich cílů. To vám pomůže vytvořit základ, který potřebujete, abyste se mohli vydat a jít za tím, co chcete.



Zdroje: www.wellandgood.com, www.horoskopy.cz