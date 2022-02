Zkuste si psát deník: Ulehčí vám život

Psát si deník zní jako z románů Jane Austenové. Nebo jako něco, co vám uložili ve škole za domácí úkol. Ale dejte deníku šanci: on totiž umí zařídit, aby se zpomalil čas a vy jste si ještě víc užili nejkrásnější chvíle života.

Deník může být „jen“ příjemný vzpomínkový záznam, ale bývá to taky seriózní terapeutický prostředek, někdy dokonce ordinovaný lékařem. Nemusíte ale rovnou být kandidát pro psychiatrii, aby vám pomáhal: i v běžném životě je hezké, když vám něco pomůže utřídit myšlenky, zrekapitulovat den, znovu prožít úspěchy a neúspěchy a získat na ně náhled. Při zpětném pročítání zápisků pak lépe vyhodnotíte, kam jste se posunuli, nakolik se vám dařilo nebo také ne, a podle toho můžete své další kroky korigovat. Kromě toho, že si vypisováním děláte v splašených emocích pořádek, má deník ještě jednu neocenitelnou vlastnost, donutí vás totiž zastavit se, sednout si, zklidnit mozek a soustředit se. Ale na stránkách deníku vůbec nemusíte řešit jenom životní složitosti, naopak v něm můžete zaznamenávat věci podařené a krásné. Výborně poslouží pro záznamy všemožných dobrodružství, veselých historek, ale také básní nebo citátů, které vás oslovily. Nemusíte do něj jen psát, ale i kreslit a vlepovat. Vězte, že nastanou časy, kdy si své dílo ještě rádi nostalgicky pročtete nebo prohlédnete.

Trošku, ale pravidelně

Chybí vám na takovou pravidelnost disciplína? Ale vždyť zápisky se nemusejí objevovat denně. Pokud vás termín „deník“ stresuje, tak mu prostě říkejte jinak. Ovšem pozor, název „občasník“ není dobrý nápad, nějakou periodicitu v zapisování to přece jen chce. Třeba třikrát týdně večer od–do, kdy víte, že budete mít volněji. Uvařte si čaj s medem, ztište si mobil, vypněte Facebook a řekněte si, že budete aspoň patnáct minut psát. Psaní se tak stane rutinní součástí harmonogramu jako třeba čištění zubů. Pokud jste zrovna v časovém presu, poznamenejte si jen body plus nejdůležitější detaily. Až budete mít víc času, rozepíšete je. Anebo taky ne, to nevadí. Psaní deníku není nic, co by někdo měl kontrolovat, a vy byste z toho také měli mít radost a ne pocit (ne)splněné povinnosti.

Papír bude nejlepší

Někdo si deník nevede ze strachu, aby se k jeho zápiskům nedostaly cizí oči. V tom případě by vás možná uklidnil uzamykatelný deník. Jasně, i do takového se lze snadno dostat, takže ho ukládejte na diskrétní místo, kde ho nebude nikdo hledat. Navíc ho můžete označit nějakým krycím názvem, třeba Recepty nebo tak. Prostě znásobte ochranu. Pokud jsou vám bližší počítačové záznamy, nezapomeňte na heslo, a to i když s vámi váš počítač nikdo nesdílí. Zaheslování nabízejí také webové nebo telefonní aplikace pro on-line deníky. Ale papírový deník je prostě papírový deník, marná sláva. Je bezpečný, můžete si do něj psát, čárat nebo lepit, jak se vám zlíbí, a když se vám znelíbí, prostě ho vyhodíte, roztrháte, spálíte, zakopete nebo odkážete dalším generacím.

Váš bezpečný prostor

Při výběru sešitu nebo bloku, kam budete psát, myslete na to, jak bude odolný, v tomto ohledu jsou spolehlivé třeba Moleskine notýsky. Také zvažte velikost – budete ho nosit častos sebou, aby vám neutekly nápady a myšlenky? A co váš rukopis, jaké potřebuje řádky? Nebo raději žádné? Co se designu týče, ten si vždycky můžete upravit po svém. Klidně můžete vyměnit i přebal, lepit, kreslit, fotit, stříhat... Prostě být kreativní. Deník tak bude ještě osobnější.

Zamyslete se i nad obsahem. Například zda budete psát vše, co vám ruka na papír přinese, nebo jestli se budete věnovat nějakému tématu. Někdo píše o dětech, někdo o práci či o domácích mazlíčcích, někdo si vede sportovní či erotický deník, někdo zas použije deník pro dosažení cíle – dostudovat, zhubnout a podobně. Hlavně ale neřešte kvalitu svého psaní nebo snad pravopis. Zde je váš bezpečný prostor a je úplně šumák, co si o tom myslí někdo jiný.

Zápisové varianty

Způsoby psaní deníků je nekonečné množství, zkuste tyhle:

Jednou větou: Pro ty, kdo mají málo času. Každý den si zapište jenom jednu větu popisující událost, myšlenku, důležitý detail.

Jedno téma: Zaměřte se jen na jeden motiv. Třeba jestli se na vás ráno usmál šéf, jaké jsou nejnovější módní trendy, jak roste vaše dítě, kolik dřepů jste dnes udělali, kolik cigaret (ne)vykouřili.

Dobré věci: Každý den zaznamenejte pět dobrých věcí, ze kterých máte radost.

Diářový: Do jednotlivých políček v diáři zaznamenáte nejdůležitější události dne.

Fotoprojekt: Každý den pořiďte jednu fotku, která bude vystihovat, jaký byl. Nebo 365 fotek třeba výhledu z vašeho okna, určitého stromu, sebe.

