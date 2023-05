Psychika žen podle znamení: Žebříček od těch nejsilnějších až po neurotičky

Ne každému byla dána psychická odolnost, vnitřní síla a energie. Záleží na našem horoskopu, k někomu hvězdy a planety nebyly tak štědré. Zajímá vás, jak je na tom vaše znamení zvěrokruhu?

Znamení zvěrokruhu se silnou psychikou

Býk (21.4. - 21.5.)

Lidé narození ve znamení Býka jsou bezpochyby na prvním místě v žebříčku psychicky nejsilnějších znamení. Jsou stálí díky své duševní síle a pevní ve všem, co dělají. Mnozí si stěžují na jejich tvrdohlavost, ale i díky ní dokáží odolat náročnému světu kolem a přijímat důležitá rozhodnutí. Mají svůj neotřesitelný vnitřní klid. Pokud chce někdo psychicky srazit Býka, potřebuje hodně úsilí.

Býk je hodně sebevědomý. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři mají přirozenou energii a představují ohromnou sílu. Jsou pevní ve svých rozhodnutích, síla jejich charakteru a vůle je zřejmá za všech okolností. Narodili se s darem velké intuice, takže hravě přečtou každého člověka, který jim stane tváří v tvář. Nebojí se výzev ani těžkých situací.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé zrození v Blížencích jsou psychicky odolní, protože se na vše dívají z různých úhlů pohledu a vždy dospějí k racionálnímu závěru, aniž by je to nějak emočně zasáhlo. Blíženci jsou společenští, často se kvůli tomu zapletou do mnoha situací, která od nich vyžadují velká rozhodnutí. Vždy je ale zvládnou a posílí do budoucnosti.

Rak (22.6. - 22.7.)

Lidé často věří, že Rakova mentalita je slabá, protože toto znamení je výrazně citlivé a emocionální. Opak je však pravdou. Jejich soucit a porozumění dodávají jejich psychice velkou sílu. Milují celým svým srdcem a věří, že city mohou dát člověku obrovskou energii.

Raci bývají psychicky silní. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Lidé narození ve znamení Vah jsou velice laskaví, nejsou sice nejsilnějším znamením zvěrokruhu, ale rozhodně nejsou tím nejslabším. Jako Váhy chtějí rovnováhu a harmonii a snaží se najít společnou řeč se všemi. Mají trpělivost a toto vše posiluje jejich psychiku. Váhy zvládnou krizi lépe, než všichni očekávají.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi se narodili se silnou vůlí a osobností, jsou přirozenými vůdci. Nenechají si ujít žádnou příležitost dosáhnout úspěchu. Bývají vytrvalí, jejich mentální kapacita je na vysoké úrovni, i když si nemohou pomoci být stále středem pozornosti, což je značně oslabuje.

Beran (21.3. - 20.4.)

Vášnivé znamení obdarováno silnou energií. Většina Beranů je úspěšná a psychicky hodně silná. Bývají odhodlaní a tvrdohlaví a nedovolí nikomu, aby jim pomáhal v rozhodování. Nevzdávají se a bojují až do samého konce.

Berani byli obdarováni silnou energií. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha vyzařují za všech okolností konstruktivní energii. Bývají silnými vůdci a za všech okolností extrémně pracovití. Jsou psychicky odolní a díky velké vůli a trpělivosti vždy dosáhnou svých cílů. Nespoléhají na štěstí, nepatří mezi snílky, problémům čelí racionalitou a logikou.

Mentálně slabá znamení zvěrokruhu

Ryby (21.2. - 20.3.)

Zrozenci v Rybách mají velké srdce a snadno cítí bolest ostatních. Lidé to vědí, takže jejich laskavost nakonec považují za samozřejmost. Bohužel Ryby v tomto nemají limity a nechávají se od ostatních doslova vysávat. To se pak projevuje negativně na jejich psychice.

Ryby se nechávají od ostatních vysávat. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Málokdo si to uvědomuje, ale Střelec může být někdy pěkný neurotik. Pokud nemá svou svobodu a nezávislost, emočně ho to rozhodí a ovlivní jeho chování a postoje. Celkově sice v životě dokáže čelit nejrůznějším problémům, občas ho však překvapí emočně nestabilní výkyvy.

Panna (23.8. - 22.9.)

Jak je možné, že Panna patří do v tomto žebříčku do skupiny neurotických znamení? Lidé zrození v Panně nejsou tak silní, jak vypadají. Příliš snadno sami sebe vystresují, především kvůli neustálé touze po dokonalosti a organizovanosti. Jejich energie a duševní stav dostávají pěkně zabrat.

Panny si někdy nevědí rady. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Lidé narození ve znamení Vodnáře vůbec nejsou tak emočně stabilní jak by se na první pohled mohlo zdát. Jsou až příliš srdeční a laskaví, nechávají se tím však připravit o duševní energii. Bývají pak nervózní a vyčerpává je to.

Zdroje: adriancamps.com, www.prozeny.cz