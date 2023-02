Největší psychopatky horoskopu: Tyhle ženy vám zničí život

Pokud toužíte najít ženu, která bude milá a hodná, pak byste se měli vyhnout následujícím znamením. V těch se totiž rodí ženy, které mají sklony patřit mezi největší psychopatky a když je přepadne rapl, neštítí se ničeho. Podívejte se, která znamení to jsou!

Chcete-li mít život v klidu a nestresovat se, co vás doma zase bude čekat, pak buďte obezřetní u následujících znamení, ve kterých se rodí ty největší psychopatky zvěrokruhu. Nemáte ani ponětí, co by vám některé ženy v těchto znameních mohly udělat!

Panna

23. 8. až 22. 9.

Pozor si dejte především na Panny, ty občas bývají zákeřné, podlé a zlé. Jdou si tvrdě za svým a nic je nezastaví. Ani vy, ani rodina. Své zájmy budou vždy stavět nad zájmy ostatních. Když Panna uvidí lepší příležitost, nebude se bát vás opustit, a to ani v případě, že by s vámi měla děti.

Raději si tedy pečlivě promyslete, zda vám stojí za to strachovat se, že jednou na všechno zůstanete sami. Nebo máte druhou možnost, pořád si svoji Pannu hýčkat a dřít do úmoru, abyste jí zařídili život na vysoké noze. Nesnažte se Pannu měnit, jediné, čeho byste docílili, by byla pomsta, na které by si Panna dozajista dala záležet.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha často milují jen samy sebe a na nikoho jiného neberou ohled. Hlavně, aby se měly dobře ony. Chtějí si žít jako princezny a za minimum snahy. Mají velké štěstí, že jsou většinou sexy a muže utáhnou na svou vášnivou povahu. Když se ale po čase muž probere, je pozdě a Kozorožka ho má už omotaného kolem prstu a pozvolna ho vysává.

Mějte raději oči otevřené od začátku, abyste potom nelitovali. Hezká tvářička není všechno, mnohdy mají ženy v Kozorohu totiž kamenné srdce. Bývají někdy naprosto neempatické a bezemoční, tvrdé a máloco je dokáže dojmout. Netouží po rodině, ani dětech, jen by jim překážely v jejich pohodlném bezstarostném životě.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců někdy také bývají zákeřné mrchy, které vám jsou schopné vyčíst cokoliv, jen aby ony byly za ty hodné. Nesnesou jakoukoliv kritiku a vždy raději shodí vinu na kohokoliv jiného. Jsou schopné lhát, manipulovat a hrát svou agresivní hru, aby dosáhly svého a vypadaly jako chudinky.

Ženy v tomto znamení se občas neštítí z vás udělat toho nejhoršího a hodit na vás veškerou vinu, jen aby se cítily dobře. Nikdy jim vás nebude líto a jsou schopné se vám ještě vysmát, když ukážete slabost či dokonce třeba slzy. Také nepočítejte s žádnou podporou v těžkých chvílích, ty bývají ženám ve znamení Blížence často úplně fuk.

