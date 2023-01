Lidé s nejproblematičtější pubertou podle znamení: Patřili jste mezi ně?

Puberťáci bývají nesnesitelní a téměř každý rodič si s nimi projde tak trošku peklem. Většinou se to však dá zvládnout. Existují ale i výjimky, se kterými si neporadíte. Následující horoskop vám prozradí, jaká znamení mají tu nejbouřlivější pubertu.

Jakou jste měli pubertu vy? Byla bouřlivá a rodiče si s vámi nevěděli rady nebo naopak bylo vaše dospívání naprosto klidné? A co čeká vaše dítě? Zvládnete to s ním, anebo vás čeká velmi bouřlivé období? Náš horoskop vám to prozradí!

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři mají bouřlivou pubertu, která rodičům sebere veškerou energii, iluze a nervy. Jejich roztomilé děti se totiž už nechtějí mazlit a objíždět s nimi hrady a zámky. Raději budou kouřit, pít alkohol a hrát hazardní hry. Během několika měsíců se z vašich ratolestí stanou zlí a zákeřní puberťáci, kteří vám s radostí uškodí, kdykoliv to půjde.

Puberťáci ve znamení Vodnáře nemají žádné zábrany a zkouší vše, co mají zakázané. Ať už jsou to cigarety, tráva, drogy, alkohol nebo sex. Všechno si užívají plnými doušky a nepřemýšlejí nad následky. Školu flákají a zanedbávají, vzdělání je v tu dobu vůbec nezajímá. Musíte se nad tím povznést a doufat, že to za pár let přejde a oni dostanou rozum.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou v pubertě velmi promiskuitní. Zajímají je především sexuální vztahy na jednu noc. Vedou zhýralý život plný večírků a svobody. Nesnažte se jim přistřihnout křídla, bude to zbytečné a ještě u nich upadnete v nemilost. Raději je z povzdálí sledujte a buďte tu pro ně, až jim bude nejhůře. To je to nejlepší, co pro ně i sebe můžete udělat.

Každý si pubertou musí projít a vám jistě ta jejich připadá povědomá. Ne nadarmo se říká, že jablko nepadá daleko od stromu. Vždyť ani vy jste nebyli v jejich věku jiní a dnes jsou z vás kvalitní jedinci. Mějte tedy pro své puberťáky pochopení a otevřenou náruč. Hlavně je nekritizujte a nemoralizujte, vše by bylo ještě horší.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři prožívají pubertu divoce. Nic jim není svaté. Bohužel to pro vás znamená i to, že byste si měli dávat pozor na svou peněženku, protože by se vám čas od času mohla ztratit i nějaká ta tisícovka. Také mají sklony k závislostem, dávejte si tedy pozor, aby nespadli do něčeho nebezpečného. Kouření cigaret je to nejmenší, co by vaše děti mohly chtít v pubertě zkoušet.

Raději se mějte na pozoru. Mohlo by se vám totiž stát i to, že se váš puberťák dostane do takových finančních problémů, že by vám z domova mohla zmizet i nějaká ta cennost. S těmito problémy jim totiž pomůže pouze odborník, nikdy se nenechte uchlácholit, že to zvládnou sami. Čím dřív uděláte řádění svého puberťáka přítrž, tím lépe.