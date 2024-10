Je to země kulturně bohatá. Přetéká památkami, nabízí koupání v moři, horké slunce i chutné jídlo. Kam se Češi rádi vrací? Jednou z nejoblíbenějších dovolených je ta v Řecku!

Řecko má co nabídnout

Která země opět láká české turisty? Je to Řecko, které v minulém roce zaznamenalo zvýšení návštěvnosti o 50 % oproti předchozímu roku. Není to zas až takové překvapení, když vezmeme v úvahu, že šlo o první rok, kdy bylo možné zase více méně volně cestovat. Návrat Čechů do Řecka je ale také výsledkem toho, že má země rozhodně co nabídnout.

Co všechno na vás v Řecku čeká vám přiblíží také tento příspěvek z YouTube kanálu NEJÚŽASNĚJŠÍ MÍSTA.

Co na vás čeká v Řecku?

Řecko má opravdu mnoho co nabídnout. Do nekonečna se můžete dívat na azurové vody Egejského a Jónského moře, kochat se můžete památkami a pochutnat si můžete na vynikající středomořské kuchyni známé pro špízy, tzatziki, koláče se špenátem a fetou nebo sladké dezerty z listového těsta a ořechů přelité medem. Když to pak zapijete také řeckou Metaxou nebo Ouzem, jistě budete v sedmém nebi nebo spíš až u bohů Olympu.

I když láska prochází žaludkem, Řecko si spojujeme hlavně s koupáním v moři a sluncem, také s mnoha památkami, architekturou a cvrkotem městeček i metropolí. Mezi ty nejpopulárnější a nejkrásnější destinace v Řecku patří nejen hlavní město Athény, ale i mnohá další města a ostrovy, díky nimž má Řecko celkově nejdelší pobřeží ve Středozemním moři.

Která místa v Řecku patří k turistickým skvostům?

Athény nabízejí množství starověkých památek, ale protože jsou i hlavním městem, najdete zde i moderní kulturní prvky a bouřlivý život velkoměsta. Mezi hlavní atrakce patří Akropole, Parthenón, staré čtvrti města jako Plaka a Monstiraki. Neměli byste opomenout ani Národní archeologické muzeum nebo chrám Dia Olympského.

Santorini je jednou z nejslavnějších a snad i nejromantičtějších destinací. Nicméně se připravte na to, že uzoučké uličky města jsou plné turistů. Na ostrově skutečně najedete ikonické bílé uličky s domečky na kopci, ale pokud byste se chtěli ubytovat právě zde, budete si muset velmi připlatit. Kromě architektury se na Santorini můžete podívat na sopečnou kalderu, černé a červené pláže či archeologické naleziště Akrotiri.

Thessaloniki alias Soluň je druhé největší město Řecka a má taktéž ohromně bohatou historii, multikulturní atmosféru a i velmi bujný noční život. Pokud vás ale spíš zajímá Soluň během dne, pak se běžte podívat na Bílou věž, Rotundu, kostel sv. Demetria, byzantské hradby a muzea ve městě.

Kréta láká nejen do resortů na pobřeží, ale také k navštěvě města Chania. Najdete zde benátskou architekturu a malebný přístav, a právě ten je zde lákadlem. Kromě starého přístavu na vás čeká i pevnost Firkas, populární je také návštěva tržnice ve městě, kousek dál pak pláž Balos a soutěska Samaria.

Heraklion na Krétě je významným přístavním městem a jeho historie sahá až do dob minojské civilizace. Najdete zde archeologické muzeum, palác v Knóssu, pevnost Koules a městské hradby.

Rhodos je město na stejnojmenném ostrově, které je vyhlášené starověkými rytířskými památkami. Najdete zde Palác velmistrů, přístav Mandraki, středověkou městskou čtvrť a také antický stadion či chrám boha Apollóna.

Mezi oblíbené řecké turistické oblasti patří také Korfu, jehož staré město je památkou UNESCO a rozhodně stojí za návštěvu i místní pevnost, klášter či muzeum.

Je zde ale také celá řada míst, která jsou zajímavá, avšak klidnější a utěšenější. Nicméně ta bývají dostupná jen pro odvážnější cestovatele, kteří se rádi vydávají do zahraničí po vlastní ose a také na vlastní pěst.

