Dřevěný zahradní nábytek udělá parádu i u vás v bytě. Dejte mu šanci a budete mile překvapeni.

Dřevěné zahradní židle jsou docela praktická záležitost. Mají jednoduchý design, takže se hodí do každého typu interiéru. Navíc jsou sklopitelné, tedy zbytečně nezabírají hodně místa. Navíc díky dřevěnému základu váš interiér hezky proteplí a vnesou do něj trochu nadčasovosti a přírody. Ale i tento druh židlí má svá úskalí. Protože sedací část je vyrobena z různých dřevěných planěk, někdy se stane, že některá z nich se vyviklá nebo praskne. Co s tím?

Autor videa Recepty Prima nápadů vám ukáže, jak zrenovovat starou židli. Více na kanále YouTube.com.

Opravná hmota

Vyviklanou židli můžete opravit i sami. Nejlepším pomocníkem vám v tomto případě bude opravná hmota, kterou můžete použít jak na lepení, ale také na vyplňování a tmelení. Jak na to: Očistěte postižené místo a zbavte ho prachu a mastnoty. Pak odřízněte požadované množství opravné hmoty a důkladně ji zahřejte v prstech, dokud nezbělá. V momentě, kdy se vám začne směs lepit na prsty, je připravená na aplikaci. Touto „opravnou plastelínou“ můžete nahradit například odštípnuté rohy stolu, komody nebo židle. Stejně vám pomůže i při opravě prasklého madla u lednice nebo úchytku u skříně.

close info Profimedia zoom_in Starší židli nevyhazujte. Oprava nemusí být tak náročná.

Náhražka chybějícího dřeva

Jak už jsme naznačili, opravná hmota připomíná konzistencí modelínu. Je tvárná a velice dobře se s ní manipuluje. Jakmile si ji přizpůsobíte k obrazu svému, stačí ji na místo přitisknout a hezky uhladit. Ale pozor – specifikum opravné hmoty je v tom, že tvrdne do pěti minut! Jakmile ztuhne, můžete s ní dál pracovat, například ji brousit nebo natírat. Když zvolíte stejný odstín jako původní, tak nahrazené části si nikdo ani nevšimne.

close info Profimedia zoom_in Vyviklané nebo chybějící části dřeva můžete zatmelit opravnou hmotou.

Opraví i vyviklanou opěrku

Opravit například vyviklanou opěrku je hračka. Stačí na místo přitlačit opravnou hmotu a nechat ji ztvrdnout. Po pěti minutách je vhodné ji jen trochu přebrousit, přetřít a hned máte po starostech!

