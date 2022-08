Nejhorší řidičky podle znamení zvěrokruhu. S těmito ženami si do auta nesedejte

Každoroční počty dopravních nehod a rozdaných pokut hovoří jasně. Obzvlášť některé řidičky by raději za volant sedat neměly. Jejich chování v autě ovlivňují i hvězdy, jinak muže a jinak ženy. Která ženská znamení patří mezi nejhorší řidičky zvěrokruhu?

Beran (21.3. - 20.4.)

Žena zrozená ve znamení Berana je odvážná, impulzivní a přehnaně optimistická. I když se snaží být nejlepší, toto ohnivé znamení je za volantem hodnoceno jako nejhorší ze všech dvanácti znamení zvěrokruhu. Pokud potkáte ženu Berana, vsaďte se o cokoli, že pokud řídí, bude mít na svém kontě určitě nejednu pokutu za překročení rychlosti a s největší pravděpodobností bude mít v záznamu nehodu. Ať už řídí nebo ne, Beran žije svůj život v rychlém pruhu.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Stále spěchají, aby stihli nějaký úkol či práci, která jim byla zadána. Dřina je totiž jejich životní náplní a neváhají kvůli tomu porušit i zákon. I když jsou to na jednu stranu pěkní šetřílci a skrblíci, pokuty za rychlou jízdu platí ani nemrknou. Bohužel neváhají za volant sednout i s trochou alkoholu v krvi. Přestože ve své kariéře dosáhli velkého úspěchu, jejich řidičské schopnosti jsou žalostné. A na jejich voze je to znát. Nechybí škrábance, ani sem tam promáčknutá karoserie od drobných nehod, které ženy Kozorožky často způsobují.

Jakmile žena Rak usedne za volant, změní se v arogantní řidičku. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

O ženách narozených v Raku je známo, že jsou citlivé a vysoce ochranitelské sami k sobě, ale tuto jemnou povahu ztrácejí v okamžiku, kdy usedají za volant. Jakmile vyjedou na cestu, stávají se z nich soutěživé řidičky, které s oblibou předjíždějí na plné čáře, kličkují, jezdí v pruhu vyhrazeném pro sanitky a autobusy nebo rozčileně troubí, když je jiný řidič zdržuje. Jejich citlivá povaha se jim vrátí při pohledu na výši pokut, které často dostávají.

Lev (23.7. - 22.8.)

Jaké jsou řidičky zrozené ve znamení Lva? Opakem těch předchozích, přesto se řadí mezi ty nejhorší. Jejich lenivá a povýšená povaha se projevuje i během řízení auta. Jejich Achillovou patou je parkování, které nezvládají, takže auto často odstaví v pozici, které se nedá ani uvěřit, kdybyste ji neviděli na vlastní oči. Často však tyto ženy parkují na místech, kde to předpisy zakazují, a to jen proto, aby nemusely chodit nikam daleko, protože to je pro Lvy až příliš namáhavé. Pokud se dostanou do sporu s dopravními policisty, za své povýšené chování a špatné parkování většinou dostanou pěkně tučnou pokutu.



