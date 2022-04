Jaká jste matka podle horoskopu: Které ženy jsou nejlepšími rodiči

Myslíte si, že jste na děti příliš přísná nebo zase naopak až moc hodná? Podívejte se, co si o vaší výchově myslí hvězdy. Poradí vám, co byste měly změnit, aby vám děti nepřerostly přes hlavu a dokonce i to, co byste měly zlepšit.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Pozor na to, jste často hrubá, drsná a sprostá. Vaše děti to vidí a mohlo by se stát, že to okoukají a budou se stejným způsobem chovat ke svým spolužákům. Nejprve jednáte a pak se ptáte, nekoukáte na důsledky. Snažte se to změnit, uvidíte, že se vám bude snadněji žít a nebudete se tolik rozčilovat.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Vše berete s humorem a nadhledem, což se ukazuje na vašem životním stylu. Všichni vás milují. Děti i jejich kamarádi. Pořádáte pro ně večírky, oslavy a rádi u vás spí. Máte pochopení pro jejich lumpárny a podnikáte s nimi spoustu aktivit. Také ve vaší spíži nikdy nechybí něco dobrého na zub.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci milují svou rodinu a to, když jim ji někdo narušuje, nezvládají. Jsou pak zlí, protivní a nepříjemní. Matky ve znamení Střelce jsou jasnou ukázkou toho, když si někdo střeží své soukromí. Milují cestování, moudrost a pravidla, což vyžadují i od svých ratolestí. Rozruch u nich vyvolává úzkost a strach, necítí se v bezpečí.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Vaše děti právě prochází složitým obdobím, které v nich může zanechat nesmazatelnou stopu, pokud jim nepomůžete se s ním vyrovnat. Když se vám to nepodaří, klidně se může stát, že z nich vyrostou nezvladatelní jedinci bez emocí. Investice v podobě lásky a porozumění se vyplatí. S ukazováním citů tedy nešetřete.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Jste praktická, ale neempatická. Své děti si nemazlíte, nechválíte je a neříkáte jim, jak je máte ráda. Je to velká chyba. Mají od vás sice vše materiální, ale bohužel strádají citově. Vezměte si je na kolena, obejměte je a v neposlední řadě pomazlete. Děti si tím získáte na svou stranu, což se vám v budoucnu může velmi hodit.

Blíženci mají silné mateřské instinkty, protože už jako děti se museli starat o své mladší sourozence. Zdroj: Shutterstock

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Jste tvrdohlavá a stejně jsou na tom i vaše děti, takže ve vaší domácnosti často létají hromy a blesky. Všichni se ale bezmezně milujete a dýchali byste pro sebe. Netlačte na děti příliš, v jejich dospělosti by se vám to mohlo vrátit. Pokud nebudete tlačit na pilu, vyrostou z nich právníci, lékaři a třeba i budoucí astronauti.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Máte silné mateřské instinkty, protože už jako dítě jste se musela starat o své mladší sourozence. Máte tedy pohlazení, pochopení a radu pro každého, kdo o ni požádá. Vaše děti tak často strádají, rozdala byste se totiž i pro druhé, což není vždy úplně v pořádku. Myslete na to, že na prvním místě by měly být vždy vaše vlastní děti.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Vaší slabou stránkou je nedůslednost, netrpělivost a kárání dětí. Jste nevyzpytatelná a nikdo si nikdy není vaším chováním jistý. Jste schopná vyvádět, že děti rozlily vodu nebo špatně vymačkaly pastu na zuby. Ukažte svým ratolestem více lásky, uvidíte, že to ocení a budou vás mít o to raději.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Jste pečlivá, starostlivá a laskavá, přesně jako maminka z pohádky. Bohužel ale neumíte zvýšit hlas, takže vám děti skáčou po hlavě. Uděláte pro ně první poslední, ale neváží si toho. Pozor na to, aby nezačaly flákat školu. To by byla nejhorší varianta, která se kvůli vaší mírné výchově může klidně stát.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ve vašem stylu výchovy nesmí chybět zábava. Nejste pro děti matkou, ale kamarádkou, což někdy může být na škodu. Děti vám sice nyní říkají vše, ale až povyrostou, začnou vaší benevolentnosti využívat, což vás dostane do řady nepříjemných situací. Budete si za to však moci sama, pokud brzy nestanovíte mantinely.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Z dětí chcete vychovat samostatné, schopné a úspěšné jedince a tak k jejich výchově i přistupujete. Musí umět poprosit, poděkovat a pozdravit, přes to vlak nejede. Doma dodržujete určitá pravidla a nemáte ráda, když vám do nich někdo zasahuje. Výchova dětí je podle vás vaše věc a nikdo jiný by se o ni neměl tedy starat.

Ryby jsou temperamentní, rázné a přímé, což se samozřejmě promítá i do jejich výchovy. Zdroj: Shutterstock

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Jste temperamentní, rázná a přímá, což se samozřejmě promítá i do vaší výchovy. S ničím se nemažete a tak jednáte i se svými dětmi. Vždy jste byla zvyklá se starat jen sama o sebe a byla takový sobeček, s příchodem dětí se ale vše změnilo a najednou víte, že ony jsou pro vás středobod vesmíru.