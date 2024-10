Jižní Morava sice nepatří mezi vyhlášené houbařské oblasti, ale podle znojemského mykologa Radomíra Němce i tady lze nalézt zajímavé a jinde vzácné druhy hub.

Jako rodák ze Znojma má blízko k zdejší krajině. Na prvopočátku své kariéry vystudoval zahradní a krajinářskou architekturu v Lednici.

Jihomoravské Znojemsko je především krajem vína. Jak se v něm daří mykologii?

Zdejší region za svou slávu vlastně vděčí právě houbám. Bez kvasinek, což jsou jednobuněčné houbové mikroorganismy, by totiž hrozny ve sklepě nevykvasily a nevytvořily by vedlejší produkt kvašení – alkohol, a my bychom si nemohli užívat zdejšího skvělého burčáku a poté i vína. Vlastně by nebylo ani pivo, chleba nebo ocet.

Houby představují velkou skupinu živých organismů stojící na úrovni rostlin a živočichů. Vědecky popsaných druhů je kolem 100 000, ale odhaduje se, že jich ještě desetkrát tolik čeká na své objevení.

Praktičtí houbaři vnímají jako houby pouze ty, které vytvářejí velké plodnice. Na Znojemsku jsou samozřejmě populární stejně jako v ostatních místech republiky. Když jsme před více než deseti lety uspořádali ve zdejším muzeu poprvé podzimní houbařskou výstavu, netušili jsme, že bude tak ohromný zájem! Dnes už se z podzimní výstavy živých hub v muzeu stala tradice. Vedle vinobraní tu tak máme takové znojemské houbobraní.

Hřib dubový (Boletus reticulatus)

Jaké byly vaše houbařské začátky? Kdo byl vaším prvním učitelem?

Můj první učitel byla kniha. V roce 1986, kdy mi bylo sedm let, totiž právě vyšla legendární kniha Atlas tržních a jedovatých hub, 2. vydání, od Miroslava Smotlachy s ilustracemi Jiřího Malého. Dlouho jsem chodil kolem výlohy knihkupectví a přesvědčoval rodiče, že to je přesně to, co potřebuji. Když se mi je konečně podařilo přesvědčit a přišli jsme ke knihkupectví, kniha už za výlohou nebyla.

V knihkupectví nám paní prodavačka sdělila, že je kniha vyprodaná. Když viděla mé obrovské zklamání, sáhla pod pult a knihu mi podala. Pro koho ji tam schovala, nevím, a mám ji doma dodnes. Tehdy jsem hltal každý obrázek, texty mi museli rodiče dokola předčítat. To byla přesně kniha pro sedmiletého kluka – svět, ve kterém je dvě stě druhů hub. Tehdy jsem si nedokázal představit, že jich u nás roste skoro dvacetkrát tolik.

Na Znojemsku jich umíme pojmenovat více než tisíc.

Kržatka otrubičnatá (Tubaria furfuracea)

Jak je možné, že i v tak teplém kraji roste tolik druhů?

Je to dáno mimořádnou pestrostí zdejšího území. Jedním z faktorů ovlivňujících pestrost jsou velmi rozdílné teplotní a vlhkostní poměry, které se mění od teplého a suššího jihovýchodu směrem ke studenějšímu a vlhčímu severozápadu. Na západě Znojemska se nachází v údolí Dyje stanoviště s chladnomilnými podhorskými druhy vázanými na reliktní zbytky jedlin, suťové lesy a bučiny. Opačný pól reprezentují stanoviště stepních trávníků a vřesovišť v okolí Znojma a zemědělská krajina dále na východ a jihovýchod od města.

Čím je Znojemsko specifické po mykologické stránce?

Konkrétně třeba na Znojemsku je to s houbařskými místy hodně pestré. Ale hřiby smrkové si houbaři domů spíš neodnášejí. Ne snad proto, že by se jim vyhýbali - jen tady prostě tolik nerostou. Naopak tu máme vřesoviště, stepní trávníky, otevřené teplomilné doubravy a v košících houbařů jsou podle aktuální sezony zastoupeny spíše bedly vysoké, hřiby plstnaté, více či méně hřiby dubové, hřiby kováře, křemenáče, klouzky, ale třeba i holubinky, muchomůrky růžovky či pstřeně dubové alias jelení jazyky. Na podzim pak čirůvky fialové nebo hlívy ústřičné. Houbaření na Znojemsku je specifické a hlubší znalost hub je výhodná a někdy i nutná.

Hodně bádáte i v Podyjí. To je typické čím?

Podyjí je vlastně geologicky velmi pestrý kaňon, který vyhloubila divoká Dyje a současně tak obnažila různé polohy hornin. Tomu odpovídá pestrá směsice druhů nejen hub. Kultivovaná zemědělská krajina jihovýchodní části regionu se proti tomu zdá nudná, ale i tady je co nalézt.

Roste zde třeba muchomůrka Vittadiniho (Amanita vittadinii), která byla poprvé z našeho regionu dokumentována Jaroslavem Krejčím v roce 1975 v lese Hója u Božic. Pak ji ale čtyřicet let nikdo nezaznamenal, až se mi ji v roce 2016 podařilo objevit na hrázi Jaroslavického rybníka. Později se vlivem oteplování začala objevovat na řadě dalších míst v republice a dnes už by se podle mého názoru měla z kategorie kriticky ohrožených druhů zapsaných ve vyhlášce i červeném seznamu hub kriticky ohrožených druhů vyřadit.

Tuhle krásnou statnou teplomilnou muchomůrku lze při troše nepozornosti zaměnit za jedlou bedlu vysokou. Ovšem sama muchomůrka Vittadiniho se ke konzumaci doporučit rozhodně nedá i proto, že zrovna nevoní.

Ostatně bedlu vysokou tady lidé často zaměňují s bedlou zahradní, jež některým lidem působí žaludeční potíže. Od bedly vysoké se liší tím, že roste v trsech, má zahnutou hruškovitou bázi, je menší, prsten na třeni není pohyblivý a na řezu červená.

Bedla vysoká (Macrolepiota procera)

Které další druhy jsou pro zdejší region typické?

Pamatuji se, jak jsem jako malý kluk na houbařské výpravě s tátou našel v Tvořihrázském lese svou první podzemku, tedy houby rostoucí pod zemí. Vůbec jsem nevěděl, co to je, až později mi došlo, že to byl lanýž letní. On by se vlastně lanýž měl jmenovat laníž, jméno je odvozeno od laně. Ve střední Evropě roste řada druhů podzemek, kromě několika lanýžů jsou to třeba rody černoušek nebo jelenka.

Poměrně hojně tu roste bělolanýž, jenž má plodnice nepravidelně hrbolatě hlízovité, nápadnější než plodnice lanýže letního, protože částečně vystupují na povrch a mají podle zralosti bělavou, žlutavou, okrovou až nahnědlou barvu. Po rozkrojení se objeví mramorování narezlými žilkami. Vůně plodnic je intenzivní kořeněná, ve stáří a při zasychání až nepříjemná. Naproti tomu mladé plodnice nevoní téměř vůbec. Jak ukazují nálezy z poslední doby, je zřejmě rozšířenější, než se předpokládalo – náhodnost nálezů je dána skrytým životem podzemek a málokdo u nás chodí na houby s divokým prasetem. Ale říká se, že lidé s dobrým čichem a po patřičném tréninku dokážou lanýže v lese cítit a vyhledávat i bez pomoci zvířat.

Lanýž letní (Tuber aestivum)

Je bělolanýž také zajímavý v kuchyni?

Bělolanýž je kulinářskou zajímavostí, ale měl by se zásadně zpracovat za čerstva. Delší uchovávání a sušení není vhodné, houba pak ztrácí většinu charakteristických vlastností. Bělolanýže nejlépe vyniknou nastrouhané na těstoviny, ale dají se jíst i syrové nebo upražené na másle.

Jakou vlastnost hub považujete za nejzajímavější, co vás na nich dodnes nejvíce fascinuje?

Jsou to jejich léčivé schopnosti. Nejznámější jsou antibiotika, které pro lidstvo objevil Alexander Fleming a dodnes je hojně využíváme. Některým houbám je připisováno imunostimulační a protinádorové působení, některé působí antioxidačně a tonizačně.

Příkladem druhů užívaných nejen v lidovém léčitelství pro stimulaci imunitního systému a celkově posilujících organismus je například ucho Jidášovo, hlíva ústřičná, lesklokorka lesklá, outkovka pestrá, klanolístka obecná, penízovka sametonohá, opeňka měnlivá a rezavec šikmý (čaga).

Jiné druhy hub příznivě ovlivňují pleť, působí na ekzémy a kvalitu vlasů. Sem se tradičně řadí pýchavka obecná a slizečka porcelánová a již zmíněné ucho Jidášovo, hlíva ústřičná, klanolístka obecná a penízovka sametonohá.

Pro léčebné účely se užívá i čirůvka fialová, která ovlivňuje hladinu cukru v krvi.

Které druhy považujete z léčivého hlediska za nejzajímavější?

Mám rád třeba elegantní slizečku porcelánovou. Vypadá jako medúza vznášející se v podzimním zamlženém bukovém lese. Působí subtilně a étericky, skrývá však v sobě velkou sílu – právě z ní byla izolována látka mucidin s protiplísňovým působením. Vzniklo tak první československé originální antibiotikum.

V Jihomoravském muzeu ve Znojmě funguje po předchozí domluvě houbařská poradna, kam je možné přinést houby, pokud si s jejich určením nálezce neví rady. S jakými nejčastějšimi záměnami druhů hub se setkáváte?

Poměrně častou záměnou, která ale obvykle nekončí fatálně, je záměna muchomůrky růžovky s muchomůrkou tygrovanou.

Jednou mi volali lidé, jestli by nemohli přijet s houbami k určení. Očekával jsem košík hub, ale oni zastavili před muzeem a měli plný kufr auta hub. Byla tam směs jedlých, nejedlých i jedovatých druhů a chtěli vytřídit jen ty jedlé. Obvykle ale lidé do poradny chodí s různými holubinkami, čechratkou podvinutou, žampiony, jindy přinesou plný koš „hořčáků“.

Hřib hořčák (Tylopilus felleus)

Kolik druhů sbíráte pro využití v kuchyni, které to jsou a které máte nejradši?

Když jsem s houbařením začínal, tak jsem experimentoval s mnoha druhy, dnes sbírám spíše konzervativně. Určitě mi udělají radost v dubnu a v květnu smržovité houby, pak se chodím dívat v době začátku kvetení řepky na čarodějné kruhy čirůvky májovky. Na přelomu května a června se stavím na hřiby dubové, muchomůrky růžovky a lišky. Jedinečné jsou holubinky nazelenalé a mandlové. Na podzim vezmu čirůvku fialovou, v zimě potěší hlíva a penízovka sametonohá.

Jaký je váš oblíbený recept na jídlo z hub?

Doporučuji zkusit grilování hub, jak jsme se to naučili od Hispánců. A hodí se na to větší zdravé klobouky ryzců pravých nebo holubinek.

Na gril pak vložíte celé očištěné klobouky zbavené třeňů (lupeny nahoru), lupeny posolíte, pokapete olivovým olejem a okořeníte podle chuti tymiánem či oreganem. Po chvíli už si na téhle dobrotě můžete pochutnávat s pečivem.

Mykolog Radomír Němec

Koho považujete za naši největší současnou mykologickou osobnost a proč?

Perfektní mykolog je Marek Čapoun, který houby nejen umí poznat, ale navíc je umí zcela výjimečně vyfotit. Velice rád spolupracuji s Janem Běťákem. Tento skvělý člověk je nejen špičkový mykolog, ale také muzikant, který nedávno vydal se svojí kapelou album s originálními skladbami na pomezí folku a lidové hudby. Ale u nás je celá řada dalších vynikajících mykologů, které raději nebudu jmenovat, abych někoho nevynechal.

Máte před sebou nějaký konkrétní mykologický cíl nebo přání?

Velmi bych si přál, aby se potvrdilo, že v Podyjí roste vzácná a chráněná muchomůrka císařka. Věřím, že tady je - jenom nám její nález uniká. Možná se potutelně škodolibě schovává a jednou se někomu nečekaně zjeví jako víla v celé své houbové kráse.

Muchomůrka císařka (Amanita caesarea)

Radomír Němec

Ve své doktorské práci se Radomír Němec věnoval rostlinám Národních parků Podyjí a Thayatal. Jeho rozsáhlý atlas rozšíření cévnatých rostlin vyšel knižně. Pracuje jako kurátor botanických sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě. Kromě rostlinopisu se zabývá i studiem hub, dlouhodobě se také věnuje využití planých rostlin v kuchyni. Bydlí v rodinném domku v Konicích v samém srdci Národního parku Podyjí.

Více článků a zajímavostí nejen ze zahrady naleznete v říjnovém vydání časopisu Receptář

