Tato znamení nejvíce rozmazlují své děti a škodí jim opičí láskou. Jste to i vy?

Někteří rodiče dávají svým dětem víc, než potřebují a chtějí. Zasypávají je dárky a nenutí je do žádných povinností. Tendence rozmazlovat své děti mají některá znamení zvěrokuhu více, než jiná. Která to jsou?

Býk (21.4. - 21.5.)

Vzhledem k tomu, že Býci si libují v luxusu, vyvíjejí značné úsilí, aby svému dítěti poskytli to nejlepší prostředí a způsob života. Býk jako rodič dbá na to, aby jeho děti měli co nejpohodlnější život. Rád své děti rozmazluje drahými pozornostmi a dárky, protože oni sami jsou uchváceni jejich krásou. Bohužel však ve své přílišné péči Býci často neznají míru a svým dětem tak škodí. Nezřídka se pak stává, že jejich děti v pubertě a později i v dospělosti mají značné potíže mezi kamarády a přáteli.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak je vysoce emocionálním znamením zvěrokruhu, je plný lásky a vstřícnosti. Tito lidé mají tendence to s péčí o své děti poněkud přehánět. Zahrnují je láskou a péčí, ale někdy je to až příliš. Zejména ženy narozené ve znamení Raka jsou velice často pečující matky, které své potomky doslova zadusí svou opičí láskou. Nemohou za to, mají totiž vrozené silné mateřské instinkty. Pokud se však jejich vztah v průběhu dospívání dětí neuzdraví, hrozí jim konflikt s vlastními potomky.

Někteří rodiče rozmazlují své děti až příliš. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidé narození ve znamení Lva jsou už z podstaty své povahy milovníky drahých věcí, rádi se také obklopují honosným nábytkem a oblékají se v nejluxusnějších obchodech. Užívají si, když jsou středem pozornosti. Jsou toho názoru, že jejich děti by to měly mít stejně. A tak je rozmazlují a kupují jim všechno, na co si ukáží. Jsou zastánci názoru, že dětem by se nemělo nic odepírat. A tak jim kupují stovky věcí a zejména hraček, které jsou ve většině případů úplně zbytečné.

Štír (24.10. - 22.11.)

Jejich dynamické osobnosti silně ovlivňují to, jak rozmazlují své děti. Pokud jde o naplnění očekávání, potřeb, přání a snů svých dětí, rodiče Štírů se nezastaví před ničím. Dokáží dát svým dětem téměř všechno, co chtějí, co potřebují a ještě mnohem více. Jejich potomci jsou vždy na piedestalu a běda, kdyby se o nich někdo nemile vyjádřil. Štíra totiž někdy přepadne opičí láska, takže jsou schopni protivníka, při obraně svého potomka, pěkně “bodnout”.

