Jak ženy zvládají rozchod podle horoskopu: Tyto ženy se z něj nikdy nevzpamatují

Rozchod s milovaným člověkem bývá vždy náročný, ať už opouštíte vy nebo partner opouští vás. Jsou však znamení zvěrokruhu, která se s rozchody vyrovnávají mnohem hůře než ostatní. Které ženy k nim patří a pro které se z rozvodu nikdy nevzpamatují ?

Váhy (23.9. - 23.10.)

Kdyby ženy zrozené ve Vahách mohly, nikdy by se nerozešly. Snášet rozchod je na ně už příliš. Váhy získávají první místo v tomto žebříčku právě kvůli tomuto způsobu jednání, vyhýbavému a rozhodně nesourodému.

Poté, co je opustí partner, budou předstírat, že je vše v pořádku nebo že je vše jako dřív. Nebudou se vymlouvat a nebudou plakat do čtyř do rána pod vaším oknem: prostě vám zavolají, jako by se nic nestalo, a požádají vás, abyste se viděli přesně tak, jako když jste spolu byli.

Tváří v tvář vašim protestům ve vás vyvolají „divný“ pocit, že chcete jejich společnost odmítnout. Váhy v podstatě potlačují skutečnost a při rozchodu s nimi je nejlepší dbát zvýšené opatrnosti.

Na ženy Váhy pozor. I po rozchodu s vámi budou komunikovat, jakoby se nic nestalo. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Rozešli jste se se Střelcem? Můžete na něj také úplně zapomenout, protože Střelec už vás vyřadil ze svého života, nemluvě o sociálních sítích. Ve chvíli, kdy se Střelcem mluvíte, abyste mu řekli, že je mezi vámi konec, můžete si být jisti, že vás už všude blokuje.

Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp... nejen vaše profily, ale i profily vašich přátel a příbuzných budou zablokovány a zakázány. Střelec nežertuje. Pokud jste ho opustili, jste pro něj prakticky mrtví! Tyto ženy už o vás nikdy nebudou mluvit a nikomu neřeknou, že vás potkaly nebo dokonce, že jste byli spolu. Milé ženy ve Střelci: Vy víte, že je to fraška a že dříve nebo později zkolabujete, že?

Štír (24.10. - 22.11.)

Dalšími ledovými královnami po rozchodu je Štír. Pokud jste opustili toto znamení (jaká odvaha!), Štír zajisté reagoval obzvláště chladně. Tyto ženy předstírají, že mají příliš mnoho práce, než aby se zabývaly rozchodem, opak je pravdou. Jakmile jsou samy a mají čas přemýšlet, jsou jako šílené. Štíři útočí na vaše sociální sítě a nemilosrdně vás špehují. Dostat se z rozchodu jim trvá neobyčejně dlouho.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Předstírají, že se nic nestalo, to jsou ženy narozené ve znamení Blíženců. Podobně jako Štírky se snaží zaplnit si hlavu prací, kamarády a zálibami. Ovšem nedaří se jim to. Jejich nálady se střídají jako aprílové počasí. Chvíli pláčou, chvíli se smějí. Jejich chování je strašné, a než se uklidní a smíří se s novou životní situací, trvá to měsíce.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.chedonna.it