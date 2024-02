Kosmetika a make-up jsou pro některé naprosto nepochopitelný svět. Rtěnka je přeci na rty a oční stíny na oči. Někdy vám ale i rtěnka může pomoci zvýraznit oči tak, jak to stíny nezvládnou. Jak na to? Podívejte.

Oči jsou snad nejkrásnější částí lidského těla. Dokáží o člověku prozradit hromadu věcí. Ne nadarmo se jim přezdívá okna do duše. Proto je také důležité je zvýraznit, co nejvíce to jde. Pokud jste už vyzkoušely všechny oční stíny světa, ale žádný nezvýraznil vaše oči tak, jak si přejete, zkuste úplně jinou taktiku. Možná vám bude připadat, že to spolu nijak nesouvisí, ale i rtěnka dokáže zvýraznit vaše oči. Profesionální kosmetička prozradila, jak na to.

Video jak vybírat rtěnky najdete na Youtube kanále Kart Face - vizážistika a fotografie:

Rty a oči

Abyste si to špatně nepřebraly v těchto radách se nejedná o záměnu stínů za rtěnku. Ale když chcete zvýraznit oči, barva rtů vám v tom může velice pomoci. Když rtěnka lichotí barvě očí, oči vám automaticky vystoupnou a budou středem pozornosti. Prvním krokem je dát rtům dostatečnou péči. Pokud totiž budou popraskané, okamžitě na sebe strhnou pozornost, kterou byste chtěly přesunout na vaše oči. Proto si rty každodenně natírejte balzámem, aby zůstaly vyživené a neobjevovaly se na nich praskliny způsobené vysušením. Samozřejmě nezanedbávejte oči a dopřejte jim péči například ve formě různých masek, či obkladů.

close info Profimedia zoom_in K modrým očím se velice hodí červená rtěnka, jelikož se jedná o kontrastní barvy.

Jaké barvy k jakým očím

Znát teorii barev je naprosto základní krok. Abyste nechaly vaše oči vystoupnout, potřebujete najít takové barvy rtěnek, které kontrastují s barvou vašich očí. Což znamená, že pokud máte zelené oči, zvolte takovou barvu rtěnky, která stojí naproti zelené. Tou by v tomto případě byla fialová. Pokud máte modré oči, kontrastní barva je červená. A jestli jsou vaše oči hnědé, naproti stojí barvy, které se na rty nehodí. Což znamená, že je moudřejší vybrat o pár odstínů světlejší hnědou, či krémovou růžovou. Takto to zní lehce, jenže také záleží na odstínu očí. I podle toho vybírejte odstín rtěnky. Zelené oči jsou většinou jemné a ne sytě zelené. Proto vybírejte rtěnky, které mají jen fialový nádech, fialové tóny. To samé platí se všemi barvami, na odstínech záleží.

