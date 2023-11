Běžný zvyk každého druhého občana, který vlastní auto. Dávat ruku na řadicí páku. Obzvláště na podzim to ale může přinést veliké nepříjemnosti. Podívejte jaké.

Dávat ruku na řadicí páku během jízdy je běžným řidičským zvykem. Dělá jej každý druhý. Je to pohodlnější a zároveň nemusíte přehmatávat z řadicí páky na volant a naopak. Sice byste měli zpravidla mít obě dvě ruce na volantu, ale řízení jednou rukou není nijak závažně nebezpečné, pokud jste zrovna nevychodili autoškolu. Také byste měli mít obě ruce na volantu, když jedete rychle, nebo když projíždíte úsekem, ve kterém je hodně zatáček. Protože se může stát cokoliv, je dobré být preventivně připraven. Ale jaké jiné problémy by mohly nastat, kromě již zmíněného bezpečí?

Video o sedmi věcech, které v autě nikdy nedělat, si můžete pustit na Youtube kanále Modern Muscle:

Zdroj: Youtube

Řadicí páka a technika

Problém technického rázu, co se týče řadicí páky. I sebemenší hmotnost páku stlačuje, i když třeba jen lehce. Pod pákou jsou totiž dvě plochy. Synchronizační kroužek, který vyrovnává obvodovou rychlost a třecí kuželové plošky. Což znamená, že když bude páka, byť jen lehce, pravidelně stlačována, tyto dvě plochy se o sebe dříve nebo později začnou třít. Tím se začnou zahřívat, a tím pádem i opotřebovávat. Nakonec se velice často stává, že se tyto dvě plochy zdeformují, což vede k rychlému opotřebování a následnému zdeformování. Pak převod nejde zařadit, aniž by u toho nevydával uši rvoucí zvuky.

close info Profimedia zoom_in Pokud budete pravidelně pokládat ruku na řadicí páku, můžete čekat, že se brzy porouchá.

Vyhněte se zbytečným výdajům

Pokud se vám to stane, čeká vás tučná suma na opravu. Je důležité si uvědomit, že řadicí páka není opěrka. Je to pohodlnější, je to praktické, ale vyhazování peněz za opravu už opravdu praktické není. A už vůbec není pohodlné. Pokud na tom ale budete vědomě pracovat, můžete si ušetřit spoustu výdajů. Stačí si jen vždy uvědomit, že máte levou ruku položenou na páce a přendat ji tam, kam správně patří. Na volant.

Zdroj: www.express.co.uk, www.auto.cz