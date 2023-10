Mandala je symbol jednoty a rovnováhy. Zobrazuje harmonii a vyrovnanost. Pokud ji chcete mít doma a zároveň recyklovat, můžete si ji vyrobit. Stačí jen ruličky od toaletního papíru, korálky a tavná pistole.

Budete potřebovat prázdné ruličky od toaletního papíru. Rozstříhejte je, aby vám vznikly menší kroužky. Vezměte si tavnou pistoli a šest nastříhaných kroužků slepte stranami k sobě. Doprostřed přilepte korálek nebo kamínek, aby vám vznikl tvar květiny.

Jak na mandalu se můžete podívat i na video návodu z Youtube kanálu

Affg Eren:

Začínáme s korálky

Další dva kroužky z ruliček v jednom bodě přestřihněte tak, aby vám z toho vyšlo véčko. Poté pomocí tenké hůlky nebo párátka oba konce zarolujte, aby vám vyšel tvar srdce se dvěma spirálkami. Poté přilepte obě srdíčka ke korálku - každé z jedné strany. Takto to udělejte šestkrát.

Tvořte lístky

Opět vezměte k ruce tavnou pistoli a vašich šest korálků mezi srdíčky přilepte k listům tvaru květiny. Nyní budete kroužky překládat na polovinu. Měly by vám z nich vzniknout dvojité listy. Budete jich potřebovat šest. Opět vše přilepte na listy květiny. Na každý list jeden dvojlist. Vyrobte si ještě jeden dvojlist a jeho listy slepte k sobě. Slepte k sobě také čtyři korálky a nalepte spojené korálky k listu. Výsledek by měl vypadat jako stonek. Ten pak nalepte do prázdného kroužku z ruličky, které jste si nastříhali na začátku. Tento postup udělejte dvanáctkrát.

close info Shutterstock zoom_in Stačí přeložit ruličku toaletního papíru a nastříhat. Vznikne základ na mandalu, ale i sněhové vločky či květiny.

Mandala se utváří

Teď udělejte opět dvojlist z ruličky, ale nyní k němu nebudete lepit korálky. Vezměte si druhou ruličku, přestříhněte ji v půlce a slepte ji tak, aby vám z ní vznikl malý lístek, který pak přilepíte k dvojlistu.

Stejně jako korálkový stonek, i váš nově vzniklý trojlist přilepte do prázdného ruličkového kroužku. Opět tento postup udělejte dvanáctkrát. Na hrany vaší květinové mandaly začněte lepit ruličky, ve kterých jsou korálkové stonky. Mezi ně pak nalepte ruličky s trojlisty.

Máte skoro hotovo

Jako poslední krok opět udělejte srdíčka z přestřižených ruličkových kroužků. Poté z dalších napůl přestříhaných kroužků udělejte tvar V a pomocí párátka či tenké hůlky utvořte na obou koncích spirálky. Je to jako u srdíček, ale obráceně. Do véčka vlepte korálek a na korálek přilepte srdíčko vzhůru nohama. Opakujte ještě jedenáctkrát. Už stačí jen vlepit do mandaly a máte hotovo.

Zdroje: zsjalubi.cz, stanislavadrahosova.cz