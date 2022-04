Blíží se růžový úplněk. Co to bude znamenat pro vaše znamení zvěrokruhu?

Růžový úplněk, jak se občas také říká úplňku v dubnu, je ideální k rozjímání. Luna se tentokrát zakulatí v lunárním znamení Vah a úplněk v tomto znamení nabízí příležitost, abychom se snažili lépe pochopit jeden druhého, ale i sami sebe a abychom nahlédli do svého podvědomí. Díky postavení hvězd ve znamení Vah se vše vrátí alespoň částečně do rovnováhy. Každé znamení prožívá úplněk po svém a stejně tomu je i s růžovým úplňkem. Jak ovlivní růžový úplněk jednotlivá znamení zvěrokruhu?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani by se měli zaměřit na komunikaci a pozitivní myšlení. Budou přemýšlet rychle a správně, což jim dopomůže k plnění cílů, na které si předtím netroufli. Také jsou od přírody zvídaví a společenští, což se jim v tomto období bude také hodit. Očekávat by měli zvýšený zájem o svou osobu.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvům by měl růžový úplněk zahojit rány na duši, které jsou staré pěkně dlouho a nikdy nepřestaly bolet. Nyní je ten čas, kdy by to mohli překlenout a odvrátit se od vzpomínek. Jde především o traumata z dětství, ztrátu blízkých a pocit strachu. Nebojte se, otevřete mysl a dočkáte se. Už bylo trápení dost!

Růžový úplněk, jak se občas také říká úplňku v dubnu, je ideální k rozjímání. Zdroj: Shutterstock

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci budou v období úplňku impulzivní, vášniví, energičtí, ale také podráždění a neudrží pozornost. Neřešte s nimi tedy důležité věci či problémy, ale spíše se bavte a oslavujte. Na to teď budou ideálními společníky. Jak se říká, problémy vám neutečou a čas od času je důležité na ně zapomenout a užívat si života plnými doušky.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci by měli být ohodnoceni za svou píli a práci. Jejich odměna by měla být především materiální, v podobě peněz či dovolené. Mají se tedy na co těšit. A jejich rodina, která si díky nim udělá pěknou dovolenou, také. Pozor jen na přehnanou důvěřivost, která by vám plány pomohla pokazit.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny si konečně půjdou za svými sny. A díky úplňku to bude hlava nehlava, což je konečně dovede ke kýženému cíli. Nepokoušejte se jim škodit nebo jejich plán zpochybňovat, se zlou byste se potázali. Panny se prostě rozhodly, že svého cíle dosáhnou stůj co stůj. Raději je podpořte a povzbuďte.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozoroh začne novou kapitolu svého života, rozejde se se svým současným protějškem, se kterým mu to už pěknou chvíli neklape a začne hledat lásku na celý život. A díky úplňku by se mu to mělo podařit. Zaměřit by se měl především na partnery ve znamení Ryb, Berana a Štíra, tam to vypadá velmi nadějně.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci se posunou kariérně výš, na což už dlouhou dobu čekají. Energie, kterou jim to dodá, je posune dál i v rodinném a milostném životě, na který neměli poslední dobou ani pomyšlení. Takový Blíženec moc dobře ví, že je v posteli za hvězdu, když chce, a teď je ten správný čas opět partnerovi ukázat, že nic z toho nezapomněl.

Štíři budou překypovat energií, což je pro ně v období úplňku běžná záležitost. Zdroj: Shutterstock

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy se rozhodnou, že budou vnímat lásku jen v její širší podstatě, tudíž na ně nějaký bezduché návrhy sexu na jednu noc ani nezkoušejte. Hledají souznění, jistotu a ony pověstné motýly v břiše. Možná bude někdo zpochybňovat jejich čestnost, ale věřte, že vše, co dělají, dělají s dobrým úmyslem.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář se rozhodne, že chce vše, co investoval do své rodiny a lásky, zpátky. Už ho nebude bavit hrát všude druhé housle a bude chtít lásku a uznání. Jeho míra trpělivosti přeteče a jeho protějšek se bude muset moc snažit, aby se z této šlamastyky dostal. Květiny nebo bonboniéra to rozhodně nenapraví.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Rak se bude snažit urovnat rodinné spory. V jeho rodině to skřípe a jeho už to nebaví. Vždyť se mezi sebou příbuzní nebaví kvůli naprostým nesmyslům! Povede se mu to napravit tak z poloviny, ale i to bude úspěch. Na to, aby dal dohromady celou rodinu, bude potřebovat více času. Když ale vytrvá, má velkou šanci na úspěch.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři budou překypovat energií, což je pro ně v období úplňku běžná záležitost. Naučí se rychle a flexibilně reagovat, zavřou pod zámek své omezené názory a negativní postoje. Myslete tedy na to, že pokud se nyní potkáte se Štírem, nic pro něj nebude problém a vám jen prospěje se takovými lidmi obklopovat.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Na Ryby čeká extrémně stresující období, které je pro ně velmi důležité a cesta ke splnění cíle je drsnější, než očekávaly. Pokud však vytrvají, vzepřou se a zmobilizují veškerý zbytek svých sil, vše se podaří a jejich rodina i oni budou šťastní a spokojení po mnoho dalších let. Musí však pozitivně myslet!