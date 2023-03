Samotářská znamení: Tyhle muže do společnosti nedostanete ani párem volů!

Znáte mužská znamení zvěrokruhu, která zvláštním způsobem milují samotu? Jsou to lidé, kteří svůj volný čas nejraději tráví sami, tak jsou nejspokojenější a společnost nevyhledávají. Zřejmě i sklony k samotě jsou ovlivněny dominantními hvězdami a planetami. Jakých znamení jsou muži, kteří patří k největším samotářům?

Ryby (21.2. - 20.3.)

Milí muži zrození ve znamení Ryb, vy samotu milujete. Nejste asociálové, ale společnost si opatrně dávkujete a vždy si vybojujete svůj vlastní prostor, kde můžete být sami. Vnější svět je pro vás stejně cenný jako vnitřní svět. Nejspokojenější jste ale stejně doma na pohovce, kde si můžete snít, utíkat do svých fantazií a s nikým si nemusíte povídat. Tahle rychlá doba není nic pro vás. I když jste sami, nesledujete televizi ani mobil. Rádi meditujete a přemýšlíte si o svém.

Muži v Rybách rádi sní a meditují. Sami. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Drahá Panno, jsi zosobněný klid. Víte, jak vyjádřit vyrovnanost a klid jak mezi lidmi, tak o samotě. Milujete však trávit čas o samotě, protože jedině tak můžete dobít baterky po týdnu dřiny. Jste sami, mlčíte a věnujete se své oblíbené zábavě, té chlapecké vášni, kterou jste museli odložit, abyste řešili zralejší záležitosti. Užíváte si klid a pohodu, kterou si pravidelně dopřáváte. Nikdo vás nesmí rušit a obtěžovat. Sami jste prostě nejspokojenější.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Ti, kteří milují Vodnáře, to dobře vědí. Potřebují si vybojovat vlastní prostor, jinak se stanou netrpělivými. Milí Vodnáři, je o vás všeobecně známo, že milujete trávit čas o samotě, abyste kultivovali své zájmy, které vám umožní duševně a duchovně růst. Je pro vás velmi důležité, abyste se cítili dobře. Rádi zkoušíte všechno nové a moderní, jste rádi napřed. Trávit čas ve společnosti, která se baví tím, co vy už považujete za staré a dávno objevené, je pro vás ale ztráta času. Raději jste doma sami a zajímáte se o novinky v mnoha oborech. Také však rádi úplně a jen tak odpočíváte se zavřenými očima.

Vodnář rád zavře oči a jen tak, zcela sám, nedělá nic. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Vaši blízcí moc dobře vědí, jak dokážete být nepříjemní, když po vás někdo chce, abyste šli tam, kam nechcete, abyste dělali to, co nechcete. Vše, co v daný okamžik chcete, aby na vás nikdo nemluvil a aby vás všichni nechali být. Tvrdě pracujete a samota vás nabíjí. Potřebujete energii pro svoje cíle, ambice a pro to neustálé šplhání a klopýtání na cestě vzhůru. Víkend doma a osamotě je to, co si přejete ze všeho nejvíc.

Zdroje: ildunque.it, YourTango