Ženy s největším šarmem: Tato znamení nejsou krásky, ale muži jim neodolají

Ne každá žena musí být vysloveně krásná, aby se za ní muži otáčeli a padali jí k nohám. Stačí, když bude vyzařovat určité charisma a má vyhráno. Některá znamení ho však mají více než jiná. Náš horoskop vám prozradí, která to jsou!

Když má žena charisma, je pro mnoho mužů atraktivnější, než kdyby byla prvoplánově krásná. Vesmír však nadělil do vínku velké množství šarmu jen ženám v určitých znameních zvěrokruhu. Která to jsou a co je na nich to nejatraktivnější, vám prozradí následující horoskop.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Ženy ve znamení Vah jsou velmi upovídané a mají tak příjemný tón hlasu, že byste je mohli poslouchat pořád. Na Váhách je to tak sexy, že na svůj hlas sbalí každého muže, i když nevypadají jako panenky Barbie. Navíc vždy mají co říct a mluví k věci. Jsou chytré a sečtělé, tudíž s nimi nikde neuříznete ostudu.

Váhy navíc mluví opravdu rády a ani jim nevadí, když nemluvíte vy. Pokud jste tedy tišší povahy, je pro vás žena ve znamení Váhy to nejlepší řešení. Pozor ale, stojí se na ni fronty, musíte tedy dostatečně zaujmout. Na ženu v tomto znamení zapůsobíte dobrým jídlem a sklenkou kvalitního vína. Nešetřete ale, luxus Váha ocení!

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve znamení Vodnáře jsou neskutečně soběstačné. Umí si poradit v každé situaci. Je to na nich rajcovní a muže baví, že si také mohou trochu odfrknout. Vodnářky jsou soběstačné jak z hlediska finančního, tak kariérního. Umí si vydělat své peníze a ne málo, jsou totiž ambiciózní a umí se prosadit.

Také jsou velmi šikovné v manuálních věcech. Doma si opraví, co je třeba a k vymalování chlapa také nepotřebují. Pokud tedy tuto ženu chcete sbalit, vsaďte na něco, co si neumí dát sama. A to je romantická masáž! Uvidíte, že se rozněžní a vy si po jejím boku budete připadat jako pán tvorstva.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou známé svým smyslem pro humor, což muže baví a na těchto ženách přitahuje jako magnet. Jsou pro ně atraktivní a vtipné. Na to, že se vzhledově jedná o tuctovky, nehraje vůbec žádnou roli. Pro mnoho mužů jsou těmi nejkrásnějšími na světě. Když si totiž máte se ženou co říct, je to mnohem víc než krásné pozlátko.

Tyto ženy jsou navíc hvězdami společnosti, baví ji, vtipně glosují nejrůznější situace a nikdy s nimi není nuda. Ženy ve znamení Raka si získáte tím, když se společně s nimi budete smát a rozhodně nebudete nudný suchar. Potřebují vzrušení, adrenalin a pohyb, posedávání u televize od nich rozhodně nečekejte.