Nejdomýšlivější znamení zvěrokruhu. Tihle lidé trpí sebeláskou a otravují okolí

Všichni známe osoby, které se prostě nedokážou nasytit pohledem na sebe do zrcadla. Existují totiž znamení zvěrokruhu, která patří mezi nejmarnivější a trpí obrovskou sebeláskou. O jaká znamení se jedná?

Lev (23.7. - 22.8.)

No ano, samozřejmě, Lev je jedno z nejmarnivějších znamení zvěrokruhu. Je ješitný a miluje to. Obdivování sebe sama často překračuje hranice únosnosti. Souvisí s tím i neustálá potřeba být středem pozornosti. Ve skutečnosti je jen málo vlastností, za které by Lev mohl obdivovat sám sebe.

Lvi mají doma spoustu zrcadel. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Lukostřelci zvěrokruhu jsou tak posedlí sami sebou, že by se jim zdálo divné, kdyby na ně nebyla upřena veškerá pozornost. Ve skutečnosti, pokud je neuctíváte, nerozumí vám. Věří, že jsou jedineční a poněkud lepší než ostatní, jednoduše proto, že se cítí jistí svými schopnostmi.

Beran (21.3. - 20.4.)

Když narazíte na silného Berana, můžete to vidět v jejich očích. Jsou nesmírně hrdí na svůj vzhled a to jim sluší. Lidé narození v tomto znamení bývají krásní a silní. Ženy v tomto znamení většinou tráví dlouhé hodiny před zrcadlem pro dokonalý make-up, muži Berani rádi cvičí a před zrcadlem obdivují své výsledky.

Býk (21.4. - 21.5.)

Silný a odhodlaný je člověk, který se narodil ve znamení Býka. Tito lidé jsou charismatičtí a často velmi svůdného vzhledu. Toto kouzlo je součástí jejich image, protože milují pozornost. Bude to Býk, kterého přistihnete, že si dělá příliš mnoho selfie. Uložených jich má v telefonu stovky. Opravdu pro Býky není nic lepšího než oni sami.

Býci tolik milují selfíčka. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Když se Ryby dostanou z vody, první věc, kterou udělají, je, že zkontrolují, kdo se na ně dívá. I když Ryby nejsou známé svou povahou předvádět se, mnohem důležitější je pro ně, jak je vnímá okolí. Vědomí, že by tito lidé nevypadali dokonale, by je zdrtilo. Proto se neustále kontrolují v zrcadle, musí prostě za každých okolností vypadat perfektně. Selfie s filtry je u Ryb běžná věc a na jejich profilech na sociálních sítích spatříte stovky jejich fotek.

Zdroje: www.yourtango.com, www.sosyncd.com