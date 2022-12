Nejsebevědomější znamení zvěrokruhu: Tyto ženy si věří tak, až je to otravné

Každý z nás má více či méně sebevědomí, které nám pomáhá posunout se v životě dál. Jsou lidé, kteří ho mají velmi málo a pak lidé, kteří mají sebevědomí na rozdávání. A někteří dokonce tolik, že nejsou mezi ostatními v oblibě. Která znamení zvěrokruhu jasou tak sebevědomá, až je to otravné?

Beran (21.3. - 20.4.)

Jste nejsebevědomějším znamením ze všech. Jako první znamení ve zvěrokruhu s sebou nesete sebevědomí a odvahu být prvním člověkem, který něco udělá. Pokud vás někdo jiný porazí, tajně pocítíte nádech zklamání, protože víte, že jste to měli být vy!

Vaši magii nelze skrýt, snížit nebo utišit a jádrem toho, co vás činí tak sebevědomými, je vaše čistá vůle. Když něco chcete, víte, že nic a nikdo vám nemůže stát v cestě. Jste tak vytrvalí při vytváření života svých snů, že se ani neobtěžujete o sobě pochybovat.

Někdy vás však vaše impulzivní povaha později „kousne do zadku”. Snažte se nesoustředit tolik na vítězství v každé bitvě, protože pracujete na něčem mnohem větším. Život není vždy závod. Většinu času je to maraton.

Berani se mají hodně rádi a nic jim nestojí v cestě. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Jste okouzlující, extrovertní a vždy připravení být středem pozornosti. Zatímco všichni ostatní se možná příliš bojí vstát a zazpívat třeba karaoke píseň, vy si libujete ve své sebedůvěře a sáhnete přímo po mikrofonu.

Patříte mezi ohnivá znamení, víte přesně, o co vám jde, takže nemáte chuť ztrácet čas názory ostatních lidí. Vládnete sluncem, jasně záříte, jste sám sebou a jste si toho dobře vědom. Jen pozor, aby vás přílišné sebevědomí nesežehlo.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kdykoli vstoupíte do místnosti, existuje velká šance, že se lidé začnou cítit trochu vystrašení. Jako kardinální zemské znamení vyzařujete vibrace, díky nimž se všichni cítí zranitelní vůči vaší síle vzbuzující úctu.

Jste lídrem, tvůrcem a výkonným ředitelem – to je přesně to, co znamená, když vám v žilách koluje energie Kozoroha. Mars – planeta odvahy a boje – je v Kozorohu povýšen.

I když máte moc dosáhnout všeho, co si zamanete, máte také tendenci být svým nejhorším kritikem. Jedna malá chybička vám může zabránit v tom, abyste si vychutnali veškerou svou tvrdou práci.

Když Kozoroh vstoupí do místnosti, může svým sebevědomím ostatní vyděsit. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Jako Váhy vládnete smělostí, ale jiného druhu, než Lvi. Vaše sebevědomí je rezervovanější, ale neméně okouzlující. Může za to vaše charisma.

Jenže někdy můžete působit trochu nabubřele, jste si totiž moc dobře vědomi, že díky svému sebevědomí můžete i ovládat ostatní. Dosáhnete všeho, co si zamanete, ale některým lidem se to může příčit.



