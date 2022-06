Nejsebevědomější a nejsilnější ženská znamení. Patříte mezi ně?

Pokud toužíte po sebevědomé a silné ženě, měli byste vybírat mezi následujícími znameními. Ta totiž evokují ambiciózní ženy, které dokáží, co si umanou, a nikdo si na ně nepřijde.

Chcete ženu dominantní, anebo submisivní? Sebevědomou, anebo ušlápnutou? To vše byste si měli promyslet. Náš horoskop vám usnadní rozhodování a prozradí, která znamení zvěrokruhu patří mezi nejsebevědomější a nejsilnější.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců jsou většinou velmi krásné, proto jim nechybí sebevědomí. Svůj šarm umí dostatečně prodat, proto, i když nejsou žádné myslitelky, vždy dosáhnou svého. S ženou Blížencem si sice o ekologické krizi nepopovídáte, ale pokud vám stačí, že se za vámi budou otáčet všichni chlapi na ulici, co za kočku si to vedete, tak sbalte právě toto znamení. Je pro vás jak dělané.

Jediné, na co si dávejte u Blíženkyň pozor, je to, abyste stále měli plnou peněženku a nejnovější sportovní auto. Pokud totiž žena ve znamení Blížence uvidí, že začínáte škudlit nebo že vám docházejí peníze, půjde o dům dál. Na žádného chudáka nemá čas, ani náladu. Ví moc dobře, že na ni čekají zástupy, tak proč to prodlužovat, když se necítí dostatečně komfortně.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Ženy ve znamení Vah jsou velmi dominantní. Svého muže drží v šachu a ten většinou poslouchá jak hodinky. Váhy si totiž většinou najdou takového partnera, který vést potřebuje. Neumí si sám v podstatě ani namazat chleba, natož naplánovat nějaký program či aktivitu. Žena v tomto znamení je tedy „tahoun" a veškerou zábavu pro oba vymýšlí ona. Ale také zařizuje, platí a organizuje. Nesnese tak nějaké námitky a vždy je vše po jejím.

Pokud už vás to s Váhou a jejím rozkazováním nebaví, budete muset ukázat trochu akce a také sáhnout hlouběji do kapsy. Trocha průbojnosti by vám neuškodila a žena v tomto znamení by byla překvapena a často i potěšena, že si vše vezmete na starost vy a ona si odpočine. Musí to ale být dokonalé. Váhy jedou na plný plyn a to samé očekávají od ostatních.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnářky si v životě prošly už mnoha nástrahami, nevěří proto jen tak někomu a dávají si pozor, koho si připouští k tělu. Působí proto tvrdě, drsně, dominantně a v neposlední řadě silně. Většina lidí si myslí, že nemají emoce a empatii. Není to však pravda. Po večerech Vodnářka často pláče a dokáže ji rozněžnit i romantický film, akorát to nesmí nikdo vidět. Na své ledové póze si totiž zakládají. Nechtějí, aby jim někdo ještě někdy ublížil.

Chcete-li za partnerku Vodnářku, budete ji tedy muset lépe poznat, dostat se jí pod kůži a teprve poté vám ukáže, jaká doopravdy je. Pokud se vám to nepodaří, budete mít doma sebevědomou, chladnou a robotickou ženu, která vám lásku a emoce jen tak neukáže. Nebojte se, stačí si věřit a vědět, jak na to, abyste se stali těmi nejšťastnějšími muži pod sluncem.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka jsou velmi silné. Mají tvrdohlavou povahu a chtějí, aby vše bylo po jejich. Umí si za tím jít a to klidně i přes mrtvoly. Ženy v tomto znamení jsou navíc velmi dominantní a nesnesou odpor, proto raději udělejte, co chtějí, pokud se nechcete hádat. Toto znamení je navíc velmi chytré a jeho sebevědomí tak vyplývá z toho, že vždy bylo chváleno za to, že je ve všem nejlepší. Ženy zrozené ve znamení Býka tak nabyly dojmu, že vědí vždy všechno.

Pokud chcete ženu tohoto znamení zaujmout, musíte být nejen chytří, ale i mazaní, abyste ji něčím překvapili, udivili a naučili ji něco nového. Pak máte jistotu, že vás bude obdivovat a budete pro ni právoplatným parťákem, kterého čas od času i poslechne. Pokud však tyto schopnosti nemáte, na ženu ve znamení Býka rovnou zapomeňte. Svazek s ní by vám totiž štěstí opravdu nepřinesl.