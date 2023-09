Každé znamení má v sobě šelmu, která mu dává vnitřní sílu. Co se ukrývá ve vás?

Kočkovité šelmy fascinují lidstvo už po tisíce let. Divoké kočky s námi duchovně rezonují na mnoha úrovních. Každý z nás tak má v sobě šelmu, záleží na našem znamení zvěrokruhu. Která se ukrývá právě ve vás?

Beran (21.3. - 20.4.)

Tygr

Tygr je největší ze všech divokých koček a nahání nejvíce strachu. Berana pohání Mars, planeta dominance a rychlého vzplanutí, každý Beran má v sobě tygra. Berani stejně jako tygři rádi bolestivě koušou, když je druzí nerespektují.

Každý Beran má v sobě tygra. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Karakal

Býci mají vždy smysl pro styl a mají v sobě kousek karakala. Krásné kočky proslulé tmavými chomáčky na konci jejich špičatých uší. Ovšem pozor nenechte se zmást jejich krásou, jsou to divocí predátoři, kteří jsou schopni čehokoli. Stejně jako Býci.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Gepard

Blíženci mohou okamžitě přejít z nuly na sto. Bystrost a rychlost mají v krvi. Stejně jako gepard, nejrychlejší suchozemský savec na světě. Tahle kočka se pohybuje stejně rychle jako Blíženec mluví.

Rak (22.6. - 22.7.)

Kočka pouštní

Lidé narození ve znamení Raka jsou navenek mazliví a milí, ale uvnitř bývají poměrně divocí. Mají v sobě ducha kočky pouštní, která vypadá jako mazlivá plyšová hračka. Zdání klame, je to nebezpečný predátor, který s oblibou loví v poušti osamělá zvířata.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lev

Ve Lvu se skrývá lev, to je naprosto jasné. Vládne mu slunce, vyzařuje udatnost a prestiž. Miluje pozornost a pocit moci, stejně jako odpočinek a trávení času se svými obdivovateli.

Ve Lvu se ukrývá lev. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Serval

Štíhlý a hbitý serval představuje bystrý vtip a efektivní chování lidé zrozených v Panně. Servalové mají mohutné zadní nohy, díky kterým skáčou nebezpečně vysoko, čímž protivníka vždy překvapí. Stejně jako Panna, která často dělá ukvapená závěry.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Ocelot

Váhy jsou ovládány Venuší, platenou krásy a přitažlivosti. Mají v době ocelota, který patří mezi nejkrásnější velké kočky. Svůdné oči je to, co mají Váhy s ocelotem společné.

Štír (24.10. - 22.11.)

Rys kanadský

Záhadný a tajemný Štír v sobě nosí rysa, který patří mezi nejzvláštnější divoké kočky. Je to noční zvíře, známé svým pronásledováním kořisti, když je svět zahalen do černočerné tmy. V astrologii se věří, že rys vidí to, co ostatní ne. Stejně jako Štír, který má silně vyvinutou intuici.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Jaguár

Extravagantní a dobrodružný Střelec miluje svobodu. Stejně jako jaguár, jehož jedinečná skvrnitá srst z něj dělá nejzajímavější divokou kočku. Střelec v sobě nosí jeho dravou sílu.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Sněžný leopard

Lidé ve znamení Kozoroha jsou proslulí tím, že jsou schopni snášet i ty nejhorší časy. Jsou neskutečně odolní a silní, stejně jako sněžní leopardi. Jejich srst vydrží extrémně chladné počasí. Kozorozi se stejně jako sněžní leopardi snaží dosáhnout velkých výšek a rádi se pohybují na horách.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Černý panter

Tuhle divokou kočku je velmi těžké objevit, nosí svůj tmavý tajemný kabát a těší se z toho, že je tak jiný než ostatní šelmy. Vodnář má k němu velmi blízko svou povahou, patří mezi samostatná a jedinečná znamení zvěrokruhu.

Vodnář má blízko k černému panterovi. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Puma

Zasněné znamení Ryb má tendenci brát na sebe více podob, stejně jako puma. Je také těžké ho chytnout, stejně jako nepolapitelné Ryby. A stejně jako Ryby i pumy se úzkostlivě vyhýbají lidem.

Zdroje: stylecaster.com, www.wattpad.com