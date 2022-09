Největší semetriky podle horoskopu: Tyto ženy vedle sebe nechce mít nikdo

Chcete vědět, která znamení jsou podle horoskopu největší semetriky? Jde o rázné, panovačné a přehnaně přísné ženské, které umí být pekelně hysterické a běsné. Muže drží zkrátka a na nějaké debaty či kompromisy je neužije. O jaká znamení se jedná? Patříte mezi ně?

Kterým ženám se muži vyhýbají, protože patří mezi semetriky? Věřte, že život po boku někoho takového není žádný med. Taková žena zadupe vaše sebevědomí hluboko do země a naučí vás o sobě pochybovat. Je to totiž generál v sukních. Pokud nechcete být podpantoflák, zapomeňte na soužití s těmito znameními.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny milují mít všechno pod kontrolou, a to včetně svého muže. Musí mít přesný přehled kde a s kým se nachází. Klidně mu bude volat i tisíckrát denně, jen aby zjistila, s kým si zrovna povídá nebo jaké jídlo jí. Je posedlá kontrolou. Prohlíží telefon, notebook i kapsy. Nijak se tím netají, a pokud si dovolíte jí něco říct, bude oheň na střeše. Vůbec to tedy raději nezkoušejte!

Kromě života s Pannou zapomeňte na nějaký svůj život, koníčky, volný čas. Panna vám naplánuje, co s kdy se bude dělat. Na lelkování zapomeňte, to je pro ženy v tomto znamení ztráta času. A zkuste si stěžovat, to by vás pak čekala taková scéna, brek, křik a nadávky, že raději zatněte zuby a konejte. Pokud se tomu však chcete vyhnout, s tímto znamením si nic nezačínejte.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha se pyšní svým drsným přístupem ke všemu a ke všem. S nikým a ničím nemají slitování. A je jedno, jestli jste nemocní nebo nešťastní. Žádné důvody tyto ženy nezajímají a vše stejně bude muset udělat přesně podle jejich představ a hlavně rychle. Jsou neempatické a cizí neštěstí je nezajímá. Jsou zahleděny jen samy do sebe.

Pokud chcete s touto ženou vyjít, obletujte ji, sice to navenek nedá najevo, ale bude jí to dělat dobře a lehce u ní stoupnete v ceně. Nemyslete se ale, že díky tomu zjihne a projeví vám nějaké city či ukáže vlídnou tvář. Na to můžete rovnou zapomenout. Tyto ženy to neumí a nikdy se projevovat lásku nenaučí.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců jsou ty největší semetriky ze všech. Vše musí být podle nich. Nikdo s nimi neumí vyjít. Jsou drsné, zlé, lakomé a hysterické. Život s nimi je peklo a málokdo ho dá. Pokud si myslíte, že ženu tohoto znamení změníte, těžko, ale samozřejmě se o to můžete pokusit. Neslibujte si ale žádné zázraky. I malý pokrok je však úspěch.

Ženy v tomto znamení diktují život všem lidem v jejich životě, proto často zůstávají samy. Nikdo na to totiž dlouhodobě nemá, dělat jim rohožku. Umí se pohádat do krve, jsou agresivní a nebojí se partnera ani fyzicky napadnout. Umí ze sebe udělat takovou saň, které se lekne kdejaký chlap.