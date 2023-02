Největší bojovnice horoskopu: Tyto ženy muži nesnáší, protože jsou příliš silné

Nepotřebujete vedle sebe muže? Spoléháte se jen samy na sebe a nepotřebujete s ničím pomoct? Pak možná patříte mezi ta nejsilnější ženská znamení zvěrokruhu, které vždy bojují do posledního dechu a nenechají se ničím odradit. Která znamení patří mezi ty největší bojovnice?

Jste silná, sebevědomá, cílevědomá a chcete mít vždy to nejlepší, ať to stojí, co to stojí? Pak patříte mezi bojovnice, které nepotřebují žádnou cizí pomoc, natož pak od mužského pohlaví. Která znamení si poradí za každé situace?

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Ženy ve znamení Vah jsou tvrdé jako skála a neznají bolest. Vždy si jdou za svým a neexistuje, že by se něčeho zalekly. Vždy si se vším poradí a dotáhnou své sny ke zdárnému cíli, ať to stojí, co to stojí. Už mockrát si sáhly na dno svých sil, ale nikdy se nevzdaly a za to jim patří velký respekt a uznání.

Tyto ženy rozhodně nepotřebují muže k tomu, aby jim pomáhal s takzvanými mužskými věcmi, protože Váhy činnosti na ženské a mužské vůbec nedělí, umí si totiž poradit se vším. Tyto ženy nejsou žádné romantičky a vždy řeknou svůj názor, muži to tak s nimi mají dost často těžké a ne každý jejich tvrdohlavost ustojí.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve znamení Vodnáře na první pohled vypadají jako křehké květinky, které ohne každý větřík, ale opak je pravdou. Jsou tvrdé jako skála a silné jako lev. U tohoto znamení je víc než jasné, že zdání klame a nikdy byste neměli dát na první pohled. Vodnářky si totiž jdou tvrdě za svým a plní si sny, ať jsou sebeodvážnější.

Vodnářky si na nezájem mužů nemohou stěžovat, nijak zvlášť je ale netěší a upřímně o něj ani nestojí. Raději jsou samy a žijí si život podle svého. Mají dojem, že muž by je brzdil, tudíž na něj nemají čas ani náladu. Dokonce mužským myšlením pohrdají a jejich vztah k mužům se zakládá spíše na fyzických potřebách.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka nejsou příliš empatické a nesnáší, když někdo fňuká nebo něco vzdává. Ony samy se totiž nezaleknou ničeho a vždy si jdou za svým cílem bez ohledu na překážky. Jsou tak silné, že nesnáší rady a rády si vše dělají podle svého. Co nevydýchají nikdy, jsou rady mužů. To vidí rudě a jejich slovník tomu odpovídá.

Muži se těchto žen bojí. Nedělají totiž kompromisy a vždy si vše udělají po svém. Pokud tedy hledáte milou, něžnou a poddajnou přítelkyni, rozhodně zapomeňte na ženu ve znamení Raka. Život s ní by pro vás byl peklem a z vás by se stal tak maximálně podpantoflák.