Nejlepší SMS silvestrovská přání do nového roku: Inspirujte se!

S blížícím se příchodem nového roku již mnozí přemýšlejí nad tím, jakou zprávou popřejí svým blízkým pevné zdraví a hodně štěstí do následujících dvanácti měsíců. Zatímco někteří sázejí na vtipné vzkazy, jiní dokáží více ocenit klasičtější přání, kterým v krátkosti řeknou jen to nejpodstatnější. Už máte připravené to své?

Někdo má zkrátka talent a je dostatečně kreativní na to, aby každý rok sepsal krásné přání do nového roku, kterým obšťastní své nejbližší. Ne každý má však na vymýšlení originálních textů vlohy a také čas. V takových případech je pak nejsnazší sáhnout po již vytvořených vzkazech, anebo se nimi alespoň inspirovat k sepsání toho vlastního. Na výběr je takřka nepřeberné množství variant. My jsme po vás vybrali ty nejlepší.

Novoroční přání pro obchodní partnery či zaměstnance

Ještě předtím, než se pustíte do výběru anebo tvorby vlastního novoročního přání, je třeba si důkladně promyslet, komu bude gratulace vlastně určena. Pro přátele a rodinné příslušníky můžete připravit humorné a odlehčené přání v podobně nejrůznějších básniček, pro obchodní partnery, zaměstnavatele a zaměstnance se naopak hodí formálnější texty. Buďte zkrátka ostražití a myslete na to, že co může potěšit a pobavit vaši nejlepší kamarádku nebo kamaráda, nemusí například váš šéf vzít tak úplně s humorem.

U formálnějších vzkazů se držte více při zemi. Popřejte svému šéfovi nebo obchodnímu partnerovi pevné zdraví, hodně štěstí a také profesních úspěchů. Můžete zároveň dodat, že se těšíte na další spolupráci v novém roce. U formálních vzkazů taktéž není nutné vymýšlet nejrůznější rýmy, které by následně mohly působit i poněkud nevhodně.

Při psaní novoročních zpráv obchodním partnerům raději neexperimentujte. Zdroj: Shutterstock

Bohatě si tak vystačíte například s těmito texty:

Vážení, rád/a bych Vám tímto poděkoval/a za dosavadní spolupráci v roce 2021 a popřál/a Vám do nového roku 2022 hodně zdraví, úspěchů jak v osobním, tak profesním životě, štěstí a lásky. Šťastný nový rok!

Člověk může mít tisíce přání, snů a tužeb. Avšak jen štěstí, láska, zdraví, rodina a přátelství dávají smysl našim dnům. Přeji láskyplný rok 2022.

Nechť Vám nový rok 2022 přinese štěstí a spokojenost ve všem, co děláte. Ať novoroční ohňostroj rozezní ve Vašich uších fanfáru radostného vítězství. Srdečně Vám přeji šťastný a kouzelný nový rok!

Přání do nového roku pro rodinu a přátele

U svých nejbližších už můžete být přece jen mnohem uvolněnější, ale i tady je třeba si novoroční přání dobře promyslet, neboť to, co vaši partnerku nebo partnera dostane smíchy do kolen, může na babiččině tváři vytvořit nechápající a pohoršený výraz. Prarodiče jistě ocení hezké a jemné přání, mladší generace pak zase klidně vtipné verše.

Tipy na novoroční přání pro rodinu:

Zvoní, zvoní zvonec, že je roku konec. Dejme stranou starosti, je tu doba radosti. Ať vaše přání se splní, oči slzu neuroní, a když, tak jen slzu štěstí. Přeji krásný rok 2022!

Zvedněme skleničky a připijme na příští rok celičký. Ať nový rok je lepší než ten starý, máš rodinu, práci, lásku a zdraví. Přeji krásný a pohodou zalitý rok 2022!

Co ti jen do nového roku popřát? Říká se, že kdo má štěstí, má vše. Tedy i zdraví, lásku a nějaký ten peníz. Tak ti tedy přeji do nového roku plnou náruč štěstí!

Novoroční přání pro přátele a partnery:

Silvestrovská noc je krátká, nechme si tedy raději otevřená zadní vrátka. S pitím to není radno přehánět, jinak hrozí jater zánět. Příliš jídla zase škodí břichu, tak jej nahraď množstvím smíchu. Do nového roku přeji jen šťastná rozhodnutí a spoustu radosti!

Odšpuntujme lahvinky a nadělujme pusinky. Ať starosti se zruší a nahradí je klid a pokoj v duši. Ať splní se ti vše, co se ti hlavou honí, a ve tvých očích se jen slzy radosti a štěstí rojí.

Už zbývá jen pár hodinek, než přijde nový rok. Přeji ti, aby přinesl spoustu dobrých novinek. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, dobré nálady a penízků. Ať máš mnoho skvělých lidí neustále nablízku!