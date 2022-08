Tato znamení zvěrokruhu se radují z cizího neštěstí. Patříte k nim?

Škodolibost a zlomyslnost jsou nedobré lidské vlastnosti, které se čas od času objeví u mnoha z nás. Může to být dáno momentální situací, naším charakterem, ale také hvězdami. Některá znamení zvěrokruhu jsou totiž pěkně škodolibá. Která to podle horoskopu jsou?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou jedním z nejchytřejších znamení, ale mají velmi horlivou zlomyslnou stránku. Znají nejlepší způsoby, jak manipulovat s ostatními, aby dostali to, co chtějí, a dělají to bez jakýchkoli výčitek. Tito zástupci zvěrokruhu nemohou vidět lidi šťastnější než oni sami a vždy chtějí být nejlepší. Proto rádi vytvářejí a šíří zlomyslné drby, jen aby uškodili lidem, které považují za konkurenci.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidí narození ve znamení Lva jsou zvláštní. Při mnoha příležitostech mohou být velmi pozitivní, přinášet do života jiným pozitivní věci a umí být i skuteční přátelé. Někteří zástupci tohoto znamení mají však hodně negativní povahu, což nelze ignorovat. S intenzivním vůdcovským instinktem a silou, kterou musí vždy dávat na odiv, Lvi cítí, že musí mít kontrolu nad všemi ostatními. Dokonce nemají problém použít nejrůznější škodolibosti a manipulace, jen aby se ostatní podvolili jejich příkazům.

Se škodolibostí jdou ruku v ruce pomluvy. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci jsou známí tím, že se skrývají za svým tvrdým zevnějškem a pod tuto slupku není snadné se dostat. Pokud se vám to podaří, dejte si však pozor. Jakmile citlivého Raka urazíte nebo mu ublížíte, budou v sobě živit zášť, která může přejít v pasivně agresivní útok, kterým často bývá ošklivá zlomyslnost. Zrozenci ve znamení Raka nedávají své skutečné city najevo, o to víc vám mohou uškodit svou škodolibostí.

Panna (23.8. - 22.9.)

Lidé narození ve znamení Panny musí mít stále kontrolu nad situací, pokud ji ztrácejí, často se uchylují ke zlomyslnostem. Projevuje se to hyperkritikou a hnidopišstvím, vše analyzují a než promluví, hodně přemýšlí, což vás může bolet mnohem víc. Jakmile získají pocit, že situaci znovu ovládají, se svými zlomyslnostmi přestanou.

Zdroje: www.yahoo.com, bestlifeonline.com