Tento problém znají všechny rodiny s dětmi stále ještě školou povinnými. Jakákoliv dovolená musí být naplánována na období prázdnin, protože omlouvání dětí z výuky není ani jednoduché, a dokonce ani pro ně samotné dobré. Se kterými volnými dny a týdny v tomto školním roce můžeme počítat?

I když už máme za sebou první týdny nového školního roku, určitě se hodí jednoduchý přehled termínů, ve kterých budou děti doma z důvodu prázdnin, ať už jedno, nebo dvoudenních, případně celotýdenních.

Jan Kohout na youtube radí, jak s dětmi nejlépe prožít prázdniny:

Zdroj: Youtube

První se už blíží...

První prázdniny čekají na děti ze základních a středních škol již v říjnu. Dva volné dny budou navazovat na státní svátek Den vzniku samostatného československého státu, který slavíme každoročně 28. října. Tento den letos vychází na pondělí, děti si tedy užijí opravdu dlouhý “víkend” od soboty 26. do středy 30. října. A to už je doba, na kterou se vyplatí dokonce vyrazit na kratší dovolenou třeba na hory nebo za poznáním nových měst.

Dlouhé volno na Vánoce

Další oficiální školní volno (to se stejně jako ve všech takových případech týká také škol uměleckých a většiny zájmových kroužků) si budou děti vybírat v době Vánoc. Štědrý den připadl v tomto roce na úterý, což dětem přináší opravdu velkou radost.

Prázdniny jim totiž začnou v pondělí 23. prosince a budou pokračovat jako vždy přes celé svátky až do Nového roku - a nejen to, budou doma dokonce až do pátku 3. ledna včetně, do školy tedy v roce 2025 prvně vyrazí až v pondělí 6. ledna. Připočteme-li i víkendy, půjde o plných šestnáct dní nepřetržitého volna.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Prázdniny mohou někdy přidělat starosti, jak zajistit dětem celodenní program.

Pololetky po vysvědčení

Ani ne za měsíc po prvním školním dnu příštího kalendářního roku zůstanou děti doma v pátek 31. ledna, na který jsou stanoveny pololetní prázdniny, každoroční den volna po pololetním vysvědčení. Zda půjde o příležitost k oslavě nebo zahájení pečlivějšího studia, to už je na každém žákovi a jeho rodičích.

Jarní prázdniny od února až do března

Tradičně nejsložitější je to i tentokrát s týdenními jarními prázdninami, které procházejí republikou v několika týdnech. V tomto školním roce se první okresy mohou na volno těšit již od 3. Února (jarní prázdniny zde tedy plynule naváží na prázdniny pololetní) a poslední místa v republice si počkají až na týden od 10. do 16. března. Přesný rozpis jednotlivých okresů je uveden na webu ministerstva školství.

Velikonoční prázdniny

Poslední kratší volno v současném školním roce pak budou představovat velikonoční prázdniny ve čtvrtek 17. dubna. Od pátku pak budou děti doma i se svými rodiči až do Velikonočního pondělí. Do konce června se už ale dalších prázdnin nedočkají.

Školáky však určitě potěší zjištění, že vysvědčení dostanou už v pátek 27. června a letní prázdniny tak začnou o pár dní dříve.

Děti mohou mít ze dnů volna ve školním roce radost, ale jak jsme na to my, rodiče? Je to více radosti, nebo spíše starost v nerudovském stylu “kam s nimi”?

Zdroje: msmt.gov.cz, www.denik.cz, www.kampomaturite.cz