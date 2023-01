Nejskromnější ženy zvěrokruhu: Tihle andělé by se rozdali a velmi tím trpí

Existují tak skromná ženská znamení zvěrokruhu, která by se nejen rozdala pro všechny, ale jsou také plachá a velmi tichá. Tito andělé mezi námi se rovněž vyznačují klidnější povahou než ostatní. O jaká znamení se jedná?

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk je spíše plaché znamení zvěrokruhu. Mlčenlivý, nesnadno se socializuje a jen zřídka se s ním setkáme v prostředí, které ještě nezná jako své boty nebo ve kterém ještě nemá osvědčená přátelství. Na skupinových výletech nebo o prázdninách se lidé narození ve znamení Býka poznají na první pohled, protože mají tendenci se izolovat a odpoutat od zbytku skupiny. Upřednostňují procházku o samotě, u moře raději poslouchají hudbu nebo čtou knihu a snadno se vzdají drinku a večerních rozhovorů, pokud již neznají všechny přítomné. Pokud však někdo blízký potřebuje pomoc, tyto ženy by mu daly všechno na světě.

Žena Býk, jedno z nejskromnějších a nejhodnějších znamení. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy neustále hledají vnitřní rovnováhu a z tohoto důvodu jsou součástí plachých a tichých znamení zvěrokruhu. Místo hádek ženy narození v tomto znamení zvěrokruhu raději mlčí a stahují se do sebe, vyhýbají se přímé konfrontaci. Ve skutečnosti nemají rády destabilizaci a udělají vše pro zachování vnitřní a vnější rovnováhy v jakékoli situaci. Váhy prostě nechtějí vytvářet problémy a touží po klidu. Proto se vždy budou snažit odstranit jakýkoli důvod ke třenicím nebo nenávisti, a to i tím, že budou mlčet o svých vlastních potřebách, pro kolektivní blaho.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář je skromný, plachý a tichý. Může se pochlubit velmi silnou uměleckou stránkou, která je často konkrétní a odlišná od toho, co vnímají ostatní. Bojácný Vodnář je nejistý a velmi přemýšlivý. Všechno prožívá intenzivně, jakmile se rozhodne podat někomu pomocnou ruku, prožívá jeho problémy snad více než dotyčná osoba. Vodnáři mají tendenci izolovat se od ostatních, a to proto, aby si odpočinuli od zbytku světa a dobili se energií.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Skromní a hodní andělé, to jsou i ženy narozené ve znamení Ryb. Nejsou stydlivé, ale nerady se dělí o věci, které považují za důležité, jako by každé vyřčené nebo slyšené slovo mělo obrovskou hodnotu. Toto znamení zvěrokruhu raději šetří energii ve prospěch jiných zážitků, a proto se vyhýbá zbytečnému výdeji energie. Ryby také nenávidí konflikty a mohou se rozhodnout navždy mlčet, aby nevzbudily nekontrolovatelné reakce. Jsou velmi intuitivní a ticho je to, co potřebují.



Zdroje: Donna Moderna.com, vitadamamma.com