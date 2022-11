Největší slizouni horoskopu. Znáte někoho takového? Tohle vážně sedí!

Vstávají vám ve společnosti určitých lidí vlasy hrůzou? Pak jste narazili na ty největší slizouny, které vám znamení zvěrokruhu mohou nabídnout. Nemůžete-li společnost určitých jedinců vystát a je vám nepříjemná, pak se jim raději vyhněte. Pozor si dejte především na následující znamení.

Máte pocit, že vás určití lidé otravují a není vám po chuti ani jejich přítomnost? Přijde vám jejich projev a vzhled slizký a úlisný? Pak se jejich společnosti raději vyhýbejte, vaše intuice je správná. V těchto znameních bývají nejčastěji největší slizouni horoskopu!

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci se lísají k lidem, kteří mají vysoké postavení a mohli by jim dopomoci k něčemu, co chtějí. Takovému člověku budou nosit švestičky ze zahrádky klidně každý den. Když ale po čase uvidí, že jim u dotyčného pšenka nepokvete, změní se v saň a pěkně si na něm smlsnou. Jejich projev je úlisný a snaží se vždy vetřít do přízně oběti.

Střelci si někoho vyhlédnou a přisají se k němu, svou úlisností ho zmanipulují a žijí na jeho účet. Užívají si toho, že jsou nad někým nadřazení. Nakonec svým proradným chováním způsobí to, že si jejich oběť přestane věřit a stává se na Střelci doslova závislá. To mu vyhovuje, má totiž rád věci pod kontrolou.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou schopni udělat vše, aby se vlísali do přízně osoby, kterou chtějí sbalit. Jejich neskutečně nudné proslovy o tom, co všechno mají a umí, je až slizké a ostatní lidi to odpuzuje. Býk si to ale neuvědomuje a snaží se víc a víc, čímž docílí toho, že s ním potenciální partner raději přeruší kontakty, aby měl klid.

Býci si o sobě myslí, že jsou nadmíru inteligentní, nejvíce krásní a přirozeně empatičtí, opak je ale často pravdou. Býk může být klidně ošklivý a nudný, ale nikdy si to nepřizná. On by přece nikdy nemohl být slizoun! Je pro něj tedy velkým překvapením, že ho za něj někdo považuje. Schopnosti sebereflexe u Býka nečekejte.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny milují samy sebe. Mají o sobě jen to nejlepší mínění a rády ho veřejně prezentují, bohužel u toho působí trapně a slizce. Takové ty strojené proslovy a plácání se po ramenách, jak se splnil plán na sto procent, už dávno není v kurzu. Panny si však stále myslí, že to lidé potřebují ke štěstí. Bohužel tím docílí pouze pomluv a posměchu.

Zrozencům v Panně ke štěstí stačí iluze, že jsou pro ostatní dokonalí. To je pro ně vším. Kdyby si měli vybrat, zda obětovat ledvinu, anebo být nejkrásnější v okrese, vždy by si vybrali fyzickou krásu. Jsou povrchní a často působí arogantně, často až odtažitě. Tak moc o sebe pečují, až působí jak slizké voskové figuríny. Měli by ubrat z touhy po fyzické kráse a soustředit se na tu vnitřní.